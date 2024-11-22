ЗСУ ліквідували понад 1000 солдатів армії РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1000 солдатів армії РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
Танк ЗСУ
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За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українськими військовими було ліквідовано ще 1 тис 50 воєнних злочинців з окупаційної армії РФ та відбито 190 ворожих атак на фронті.

Головні тези:

  • Протягом доби ЗСУ ліквідували понад 1000 солдатів армії РФ та відбили 190 ворожих атак на фронті.
  • Українські військові відбили безуспішні атаки російських загарбників на Харківщині, Донеччині та інших напрямках.
  • Окупаційна армія РФ втратила вже близько 728 тис солдатів та значну кількість військової техніки від початку війни.
  • Ракетні війська та артилерія українських сил оборони завдали удар по важливій цілі противника.
  • Запорізька та Херсонська області також зазнали ворожих атак, які були успішно відбиті силами оборони України.

Що відбувається на фронті

Зокрема, на Харківщині російські окупанти провели 10 безуспішних спроб атак в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого.

У напрямку Куп’янська зафіксовано 18 боєзіткнень в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Всі ворожі атаки були відбиті.

У напрямку Лимана на Донеччині українські військові зупинили 16 атак російських загарбників в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.

У напрямку Краматорська відбито 3 спроби атак російських окупантів поблизу Часового Яру та Ступочок.

5 разів ворог безуспішно намагався просунутись у районі Торецька та Щербинівки.

ЗСУ відбили 48 атак воєнних злочинців з окупаційної армії РФ у напрямку Покровська. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.

31 раз російські окупанти безуспішно намагались атакувати у напрямку Курахового, поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти.

14 ворожих атак відбито у напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки.

У Запорізькій області окупанти здійснили одну безуспішну спробу просування в районі П’ятихаток.

5 ворожих атак відбито на лівобережжі Дніпра у Херсонській області.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, також наші оборонці відбили 29 атак загарбників, — додають у Генштабі.

Що відомо про поточні та загальні втрати окупантів з армії РФ

За інформацією Генштабу, від початку війни окупаційна армія РФ втратила вже 728 тис 300 солдатів.

  • особового складу — близько 728 тис 300 (+1050) осіб ліквідовано;

  • танків — 9 тис 399 (+1) од.;

  • бойових броньованих машин — 19 тис 156 (+13) од.;

  • артилерійських систем — 20 тис 736 (+5) од.;

  • РСЗВ — 1 тис 254 (+1) од.;

  • засоби ППО — 1 тис 4 (+1) од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 тис 260 (+1) од.;

  • крилатих ракет — 2 тис 764 (+8) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 29 тис 777 (+32) од.;

  • спеціальної техніки — 3 тис 675 (+1) од.

Один удар по важливій цілі противника завдали минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони.

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