ЗСУ ліквідували понад 1000 солдатів армії РФ протягом доби

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українськими військовими було ліквідовано ще 1 тис 50 воєнних злочинців з окупаційної армії РФ та відбито 190 ворожих атак на фронті.

Що відбувається на фронті

Зокрема, на Харківщині російські окупанти провели 10 безуспішних спроб атак в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого.

У напрямку Куп’янська зафіксовано 18 боєзіткнень в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Всі ворожі атаки були відбиті.

У напрямку Лимана на Донеччині українські військові зупинили 16 атак російських загарбників в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.

У напрямку Краматорська відбито 3 спроби атак російських окупантів поблизу Часового Яру та Ступочок.

5 разів ворог безуспішно намагався просунутись у районі Торецька та Щербинівки.

ЗСУ відбили 48 атак воєнних злочинців з окупаційної армії РФ у напрямку Покровська. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.

31 раз російські окупанти безуспішно намагались атакувати у напрямку Курахового, поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти.

14 ворожих атак відбито у напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки.

У Запорізькій області окупанти здійснили одну безуспішну спробу просування в районі П’ятихаток.

5 ворожих атак відбито на лівобережжі Дніпра у Херсонській області.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, також наші оборонці відбили 29 атак загарбників, — додають у Генштабі.

Що відомо про поточні та загальні втрати окупантів з армії РФ

За інформацією Генштабу, від початку війни окупаційна армія РФ втратила вже 728 тис 300 солдатів.

особового складу — близько 728 тис 300 (+1050) осіб ліквідовано;

танків — 9 тис 399 (+1) од.;

бойових броньованих машин — 19 тис 156 (+13) од.;

артилерійських систем — 20 тис 736 (+5) од.;

РСЗВ — 1 тис 254 (+1) од.;

засоби ППО — 1 тис 4 (+1) од.;

літаків — 369 од.;

гелікоптерів — 329 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 тис 260 (+1) од.;

крилатих ракет — 2 тис 764 (+8) од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 29 тис 777 (+32) од.;

спеціальної техніки — 3 тис 675 (+1) од.

Один удар по важливій цілі противника завдали минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони.