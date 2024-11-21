ЗСУ знищили понад 1500 солдатів РФ, 8 танків та 50 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 727 250 військових.
Головні тези:
- За добу українські сили оборони знищили понад 1500 російських солдатів, 8 танків та 50 артилерійських систем.
- Втрати російської армії з початку вторгнення складають 727 250 військових, що свідчить про успішну оборону українських військ.
- У рамках бойових дій зафіксовано 153 зіткнення на різних напрямках, де українські сили відбили численні атаки окупантів.
- Ворог активно використовує авіацію та намагається просунутися у різних районах, але зустрічає рішучий опір від українських захисників.
- Сили оборони продовжують стримувати ворога на всіх напрямках, намагаючись запобігти проривам українських оборонних рубежів.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 510 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 398 (+8) од,
бойових броньованих машин — 19 143 (+24) од,
артилерійських систем — 20 731 (+50) од,
РСЗВ — 1 253 (+1) од,
засобів ППО — 1 003 (+2) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 259 (+57) од,
крилатих ракет — 2 756 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 29 745 (+97) од,
спеціальної техніки — 3 674 (+0) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили десять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів.
Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
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