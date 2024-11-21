ЗСУ знищили понад 1500 солдатів РФ, 8 танків та 50 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1500 солдатів РФ, 8 танків та 50 артсистем

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1500 солдатів РФ, 8 танків та 50 артсистем
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 727 250 військових.

Головні тези:

  • За добу українські сили оборони знищили понад 1500 російських солдатів, 8 танків та 50 артилерійських систем.
  • Втрати російської армії з початку вторгнення складають 727 250 військових, що свідчить про успішну оборону українських військ.
  • У рамках бойових дій зафіксовано 153 зіткнення на різних напрямках, де українські сили відбили численні атаки окупантів.
  • Ворог активно використовує авіацію та намагається просунутися у різних районах, але зустрічає рішучий опір від українських захисників.
  • Сили оборони продовжують стримувати ворога на всіх напрямках, намагаючись запобігти проривам українських оборонних рубежів.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 510 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9 398 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 19 143 (+24) од,

  • артилерійських систем — 20 731 (+50) од,

  • РСЗВ — 1 253 (+1) од,

  • засобів ППО — 1 003 (+2) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 259 (+57) од,

  • крилатих ракет — 2 756 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 29 745 (+97) од,

  • спеціальної техніки — 3 674 (+0) од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнень.

  • На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці.

  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

  • На Лиманському напрямку наші війська зупинили десять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів.

  • Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

Тридцять чотири атаки, таку кількість за минулу добу, відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне.

  • Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

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