ЗСУ знищили понад 1500 солдатів РФ, 8 танків та 50 артсистем

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 510 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили десять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів.