Між ЗСУ та армією РФ відбулося 15 боєзіткнень на Покровському напрямку

З початку доби 20 листопада загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 88. Окупанти діють особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.
Головні тези:
- З початку доби 20 листопада відбулося 15 боєзіткнень між ЗСУ та армією РФ на Покровському напрямку, загалом на фронті зафіксовано 88 військових зіткнень.
- Наразі окупанти активно діють на Покровському та Курахівському напрямках, використовуючи артилерію по території Чернігівської та Сумської областей.
- Українські війська успішно відбили атаки росіян на різних напрямках, зафіксовано велику кількість збитків у техніці та втрат в армії РФ.
Актуальна ситуація на фронті 20 листопада
Оперативна інформація станом на 16.00 20.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Яблунівка, Сидорівка, Олександрія, Велика Писарівка, Волфине Сумської області; Леміщине Харківської області; Леонівка Чернігівської області.
За наявною інформацією на даний час, Росія завдала 9 авіаударів по території Курської області, застосувавши 15 КАБів.
На Харківському напрямку сьогодні наші війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська та Стариці.
П’ять штурмових дій загарбників зупинили наші воїни поблизу Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку.
На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Чернещини, Зарічного та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 6 боєзіткнень, з яких одне триває дотепер.
На Краматорському напрямку противник активно застосовував бомбардувальну авіацію, в районі населеного пункту Червоне скинув чотири КАБ.
На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази марно атакував позиції наших військ в районі населеного пункту Торецьк. Також ворог скинув дві авіабомби в районі Костянтинівки.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Григорівка та Пушкіне.
На Курахівському напрямку наші оборонці відбивали 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Дев’ять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками, тривають ще три боєзіткнення.
На Времівському напрямку зупинено 20 штурмів противника поблизу Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки, ще чотири штурми продовжуються до цього часу.
На Придніпровському напрямку наші воїни тричі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 690 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 390 (+8) од,
бойових броньованих машин — 19 119 (+27) од,
артилерійських систем — 20 681 (+49) од,
РСЗВ — 1 252 (+0) од,
засобів ППО — 1 001 (+2) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 202 (+91) од,
крилатих ракет — 2 756 (+2) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 29 648 (+100) од,
спеціальної техніки — 3 674 (+2) од.
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