Між ЗСУ та армією РФ відбулося 15 боєзіткнень на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 20.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Яблунівка, Сидорівка, Олександрія, Велика Писарівка, Волфине Сумської області; Леміщине Харківської області; Леонівка Чернігівської області.

За наявною інформацією на даний час, Росія завдала 9 авіаударів по території Курської області, застосувавши 15 КАБів.

На Краматорському напрямку противник активно застосовував бомбардувальну авіацію, в районі населеного пункту Червоне скинув чотири КАБ.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Чернещини, Зарічного та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 6 боєзіткнень, з яких одне триває дотепер.

П’ять штурмових дій загарбників зупинили наші воїни поблизу Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку.

На Харківському напрямку сьогодні наші війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська та Стариці.

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази марно атакував позиції наших військ в районі населеного пункту Торецьк. Також ворог скинув дві авіабомби в районі Костянтинівки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Григорівка та Пушкіне.

На Курахівському напрямку наші оборонці відбивали 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Дев’ять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками, тривають ще три боєзіткнення.

На Времівському напрямку зупинено 20 штурмів противника поблизу Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки, ще чотири штурми продовжуються до цього часу.