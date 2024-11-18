Між ЗСУ та армією РФ відбулося 87 боєзіткнень від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 87. Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках.
Головні тези:
- Сили оборони України стримують наступ російських окупантів і борються на різних напрямках українського фронту.
- З початку доби відбулося 87 боєзіткнень між ЗСУ та армією РФ, при цьому українські військові відбили десять ворожих атак.
- Підтримка авіації та стійка оборона допомагають українським воїнам у стрімкому відбитті атак і завданні великих втрат ворогу.
- За останню добу Сили оборони України ліквідували значну кількість російських загарбників та знищили значну кількість техніки і технологічних засобів ворога.
- Ситуація на фронті є напруженою, проте українські військові демонструють високу готовність та ефективність у відштовхуванні ворожих атак.
Актуальна ситуація на фронті 18 листопада
Оперативна інформація станом на 16.00 18.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумської області, такі як Новеньке та Павлівка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по району Басівки.
На Харківському напрямку противник здійснив три спроби штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Завдав авіаційних ударів по Козачій Лопані, скинувши при цьому п’ять КАБів.
На Куп’янському напрямку російські окупанти сім разів атакували Сили оборони в районах Кругляківки та Лозового. Два боєзіткнення ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців поблизу Новолюбівки та Білогорівки. Одне боєзіткнення завершилося, ще одне - триває.
На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог намагався вклинитися в нашу оборону в районі Торецька. Під ударами КАБів опинилася Костянтинівка.
На Покровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки. Сили оборони стримують натиск та відбили десять атак противника, сім боєзіткнень – ще триває.
На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 23 рази поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Вознесенка, Дальнє, Єлизаветівка, Катеринівка та Антонівка. Шість спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Ворог бомбардував Романівку та Дачне КАБами.
На Времівському напрямку відбулося 12 ворожих атак неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. Сім боєзіткнень тривають.
Шість разів ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.
Триває операція в Курській області. Від початку доби російські літаки завдали 15 ударів (21 КАБ) по власній території. Українські воїни за сьогодні відбили десять ворожих атак, бої тривають.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1 560 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 365 (+15) од,
бойових броньованих машин — 19 059 (+38) од,
артилерійських систем — 20 586 (+30) од,
РСЗВ — 1 252 (+0) од,
засобів ППО — 999 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 073 (+99) од,
крилатих ракет — 2753 (+112) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 29 428 (+107) од,
спеціальної техніки — 3 655 (+2) од.
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