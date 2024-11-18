Між ЗСУ та армією РФ відбулося 87 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 18.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумської області, такі як Новеньке та Павлівка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по району Басівки.

На Харківському напрямку противник здійснив три спроби штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Завдав авіаційних ударів по Козачій Лопані, скинувши при цьому п’ять КАБів.

На Куп’янському напрямку російські окупанти сім разів атакували Сили оборони в районах Кругляківки та Лозового. Два боєзіткнення ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців поблизу Новолюбівки та Білогорівки. Одне боєзіткнення завершилося, ще одне - триває.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог намагався вклинитися в нашу оборону в районі Торецька. Під ударами КАБів опинилася Костянтинівка.

На Покровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки. Сили оборони стримують натиск та відбили десять атак противника, сім боєзіткнень – ще триває.