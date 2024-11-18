ЗСУ ліквідували понад 1500 окупантів РФ, 15 танків та 38 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 722 440 військових.
Головні тези:
- Під час останніх бойових дій ЗСУ ліквідували понад 1500 окупантів РФ та знищили 15 танків та 38 ББМ.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення в Україну становить 722 440 військових, що свідчить про успішність операцій ЗСУ.
- На різних напрямках фронту зареєстровано 149 бойових зіткнень, де ворог намагався штурмувати позиції українських оборонців.
- Українські сили оборони успішно відбили атаки ворожих військ на різних напрямках, не допускаючи просування противника углиб території країни.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 560 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 365 (+15) од,
бойових броньованих машин — 19 059 (+38) од,
артилерійських систем — 20 586 (+30) од,
РСЗВ — 1 252 (+0) од,
засобів ППО — 999 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 073 (+99) од,
крилатих ракет — 2753 (+112) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 29 428 (+107) од,
спеціальної техніки — 3 655 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойове зіткнення.
На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця, при цьому активно застосовував бомбардувальну авіацію.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Греківки, Новоєгорівки, Тернів та Чернещини.
На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Верхньокам'янського.
На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Біла Гора.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки.
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