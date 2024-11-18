ЗСУ ліквідували понад 1500 окупантів РФ, 15 танків та 38 ББМ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 560 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойове зіткнення.

На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця, при цьому активно застосовував бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Греківки, Новоєгорівки, Тернів та Чернещини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Верхньокам'янського.