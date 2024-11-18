ВСУ ликвидировали более 1500 окупантов РФ, 15 танков и 38 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 722 440 военных.
Главные тезисы
- Во время последних боевых действий ВСУ ликвидировали более 1500 окупантов РФ и уничтожили 15 танков и 38 ББМ.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 722440 военных, что свидетельствует об успешности операций ВСУ.
- В разных направлениях фронта зарегистрировано 149 боевых столкновений, где враг пытался штурмовать позиции украинских защитников.
- Украинские силы обороны успешно отразили атаки вражеских войск на разных направлениях, не допуская продвижения противника вглубь территории страны.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1560 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 365 (+15) ед,
боевых бронированных машин — 19 059 (+38) ед,
артиллерийских систем — 20 586 (+30) ед,
РСЗО — 1 252 (+0) ед,
средств ПВО — 999 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 073 (+99) ед,
крылатых ракет — 2753 (+112) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 29 428 (+107) ед,
специальной техники — 3 655 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевое столкновение.
На Харьковском направлении враг четырежды без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица, активно применяя бомбардировочную авиацию.
На Купянском направлении в сутки произошло десять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Кучеривки, Кругляковки, Загрызового и Колесниковки.
На лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебового, Грековки, Новоегоровки, Тернов и Чернещины.
На Северском направлении наши войска отразили одну атаку противника вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении за минувшие сутки произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Белая Гора.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Солнцовки, Зари, Максимилиановки, Дальнего, Курахового, Екатериновки, Елизаветовки и Антоновки.
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