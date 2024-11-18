ВСУ ликвидировали более 1500 окупантов РФ, 15 танков и 38 ББМ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1560 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевое столкновение.

На Харьковском направлении враг четырежды без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица, активно применяя бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении в сутки произошло десять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Кучеривки, Кругляковки, Загрызового и Колесниковки.

На лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебового, Грековки, Новоегоровки, Тернов и Чернещины.

На Северском направлении наши войска отразили одну атаку противника вблизи Верхнекаменского.