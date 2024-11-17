ВСУ уничтожили почти 12 тыс оккупантов РФ и 101 вражеский танк за неделю
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили почти 12 тыс оккупантов РФ и 101 вражеский танк за неделю

Александр Павлюк
ВСУ уничтожили почти 12 тыс оккупантов РФ и 101 вражеский танк за неделю
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Украинские военные ликвидировали новую порцию российских окупантов в течение недели. В частности с 10 по 17 ноября ВСУ уничтожили 11 990 солдат.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно ликвидировали 11 990 солдат российских оккупантов за неделю.
  • За сутки ВСУ уничтожили более 1600 российских захватчиков и значительное количество вражеской техники.
  • Потери российской армии за неделю включают 11990 человек личного состава и 1731 единицу вооружения и техники.
  • Генштаб сообщает об уничтожении 1640 российских захватчиков за сутки и значительных потерях в боевой технике.
  • Информация о потерях и успехах украинской и российской армий представлена в сводке важных событий.

Какие потери русской армии за неделю

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 10 по 17 ноября потери противника составили около 11990 человек личного состава и 1731 единица вооружения и военной техники.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

  • 101 танк;

  • 295 боевых бронированных машин;

  • 276 артиллерийских систем;

  • 7 РСЗО;

  • 3 установки ПВО;

  • 638 единиц автотехники;

  • 49 единиц спецтехники.

Кроме того, украинские военные уничтожили 7 вражеских ракет и 355 БПЛА.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1640 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков - 9350 (+12) ед;

  • боевых бронированных машин - 19 021 (+27) ед;

  • артиллерийских систем - 20 556 (+36) ед;

  • РСЗО - 1252 ед.;

  • средства ПВО - 999 ед.;

  • самолетов - 369 ед.;

  • вертолетов - 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 974 (+60) ед;

  • крылатых ракет - 2641 ед;

  • кораблей/катеров - 28 ед;

  • подводных лодок - 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 321 (+85) ед;

  • специальной техники - 3653 (+2) ед.

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