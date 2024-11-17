ВСУ уничтожили почти 12 тыс оккупантов РФ и 101 вражеский танк за неделю

Украинские военные ликвидировали новую порцию российских окупантов в течение недели. В частности с 10 по 17 ноября ВСУ уничтожили 11 990 солдат.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно ликвидировали 11 990 солдат российских оккупантов за неделю.
- За сутки ВСУ уничтожили более 1600 российских захватчиков и значительное количество вражеской техники.
- Потери российской армии за неделю включают 11990 человек личного состава и 1731 единицу вооружения и техники.
- Генштаб сообщает об уничтожении 1640 российских захватчиков за сутки и значительных потерях в боевой технике.
- Информация о потерях и успехах украинской и российской армий представлена в сводке важных событий.
Какие потери русской армии за неделю
Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 10 по 17 ноября потери противника составили около 11990 человек личного состава и 1731 единица вооружения и военной техники.
Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:
101 танк;
295 боевых бронированных машин;
276 артиллерийских систем;
7 РСЗО;
3 установки ПВО;
638 единиц автотехники;
49 единиц спецтехники.
Кроме того, украинские военные уничтожили 7 вражеских ракет и 355 БПЛА.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1640 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков - 9350 (+12) ед;
боевых бронированных машин - 19 021 (+27) ед;
артиллерийских систем - 20 556 (+36) ед;
РСЗО - 1252 ед.;
средства ПВО - 999 ед.;
самолетов - 369 ед.;
вертолетов - 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 974 (+60) ед;
крылатых ракет - 2641 ед;
кораблей/катеров - 28 ед;
подводных лодок - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 29 321 (+85) ед;
специальной техники - 3653 (+2) ед.
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