ВСУ уничтожили почти 12 тыс оккупантов РФ и 101 вражеский танк за неделю

Украинские военные ликвидировали новую порцию российских окупантов в течение недели. В частности с 10 по 17 ноября ВСУ уничтожили 11 990 солдат.

Какие потери русской армии за неделю

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 10 по 17 ноября потери противника составили около 11990 человек личного состава и 1731 единица вооружения и военной техники.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

101 танк;

295 боевых бронированных машин;

276 артиллерийских систем;

7 РСЗО;

3 установки ПВО;

638 единиц автотехники;

49 единиц спецтехники.

Кроме того, украинские военные уничтожили 7 вражеских ракет и 355 БПЛА.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1640 российских захватчиков, а по технике уничтожено: