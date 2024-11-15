На Кураховском направлении между ВСУ и армией РФ произошло 26 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении противник пытается оказывать давление на наши подразделения в направлении Высокой Яруги, где в настоящее время идет бой, также противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, где три атаки продолжаются.

На Купянском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Колесниковки, Копанок и Надежды. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

При поддержке бомбардировочной авиации на Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи Новоегоровки, Тернов и Торского. Бои продолжаются. Захватчик сбросил КАБы на Ямполевку, Терны, Лиман и Торское.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили атаку российских захватчиков вблизи Верхнекаменского. Под удары вражеской авиации попали Северск и Резниковка.

На Торецком направлении произошло восемь вражеских атак в районе Торецка и Щербиновки. Украинские воины уже отразили шесть из них, бои продолжаются, также противник активно применяет бомбардировочную авиацию по Торецку.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки и Пустынки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 17 атак противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 26 раз вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки. Десять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Также враг нанес авиационный удар по Курахово, сбросив две авиабомбы.

На Времивском направлении происходит четыре боестолкновения вблизи Трудового, Макаровки, Ровно и Новодаровки. Пять вражеских КАБов в течение дня прилетели по Великой Новоселке.

На Ореховском направлении оккупационные войска обстреливают подконтрольную украинскому правительству территорию, целясь по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам.

Пять раз враг пытался штурмовать наших защитников на Приднепровском направлении.