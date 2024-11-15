На Кураховском направлении между ВСУ и армией РФ произошло 26 боестолкновений

Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов российского агрессора и уничтожают его личный состав и технику. Всего с начала суток 15 ноября уже произошло 109 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.
Главные тезисы
- На Кураховском направлении произошло 26 боестолкновений с участием ВСУ и армии РФ.
- Украинские военные ликвидировали 1520 российских военных за последние сутки.
- Обстановка на других направлениях также напряженная, Силы обороны успешно сопротивляются атакам противника.
- Российский агрессор уже потерял 717 тыс военных, 11 танков, 21 БМП и другое вооружение с начала полномасштабной войны.
- Ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли успешные удары по вооружению и военной технике врага, нейтрализовав часть угрозы.
Актуальная ситуация на фронте 15 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении противник пытается оказывать давление на наши подразделения в направлении Высокой Яруги, где в настоящее время идет бой, также противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, где три атаки продолжаются.
На Купянском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Колесниковки, Копанок и Надежды. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.
При поддержке бомбардировочной авиации на Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи Новоегоровки, Тернов и Торского. Бои продолжаются. Захватчик сбросил КАБы на Ямполевку, Терны, Лиман и Торское.
На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили атаку российских захватчиков вблизи Верхнекаменского. Под удары вражеской авиации попали Северск и Резниковка.
На Торецком направлении произошло восемь вражеских атак в районе Торецка и Щербиновки. Украинские воины уже отразили шесть из них, бои продолжаются, также противник активно применяет бомбардировочную авиацию по Торецку.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки и Пустынки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 17 атак противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 26 раз вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки. Десять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Также враг нанес авиационный удар по Курахово, сбросив две авиабомбы.
На Времивском направлении происходит четыре боестолкновения вблизи Трудового, Макаровки, Ровно и Новодаровки. Пять вражеских КАБов в течение дня прилетели по Великой Новоселке.
На Ореховском направлении оккупационные войска обстреливают подконтрольную украинскому правительству территорию, целясь по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам.
Пять раз враг пытался штурмовать наших защитников на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области. Авиация и артиллерия врага продолжают наносить удары по своей территории. Украинские воины за сегодня отбили десять атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются боестолкновения в одиннадцати локациях.
Что известно об общих и текущих вражеских потерях
По информации Генштаба, всего с начала развязанной Кремлем преступной войны агрессор уже потерял 717 тыс военных.
Только за прошедшие сутки 14 ноября украинские военные ликвидировали еще 1520 российских захватчиков.
Также враг потерял 11 танков, 21 боевую бронированную машину, 20 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 34 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 77 автомобилей и 16 единиц специальной техники. За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике врага, а также поражены четыре состава боеприпасов.
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