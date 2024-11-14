ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 19 танков и 64 артсистем

Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Солнцовки, Кременной Балки, Вознесенка, Новодмитровка, Максимилиановка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка оккупанты 45 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи. Десять атак противника остановили наши защитники в районах населенных пунктов Ровнополь, Новополь, Трудовое, Константинопольское и Макаровка на Времивском направлении.