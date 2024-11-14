ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 19 танков и 64 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 19 танков и 64 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 19 танков и 64 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 716 070 военных.

Главные тезисы

  • ВСУ успешно продолжают ликвидировать солдат РФ и их технику на фронте в Украине.
  • За последние сутки было зафиксировано 161 боевое столкновение с оккупантами на различных направлениях фронта.
  • За сутки украинские военные отразили 40 атак вражеской стороны на Покровском направлении.
  • По данным Генштаба, за сутки уничтожено более 1600 российских захватчиков и их техники, включая 19 танков и 64 артиллерийские системы.
  • Ожидается дальнейшее сдерживание вражеских атак и защита украинских территорий на разных направлениях фронта.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1690 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 319 (+19) ед,

  • боевых бронированных машин — 18 947 (+51) ед,

  • артиллерийских систем — 20 472 (+64) ед,

  • РСЗО — 1 252 (+3) ед,

  • средств ПВО — 997 (+1) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 852 (+54) ед,

  • крылатых ракет — 2 640 (+4) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 29 090 (+124) ед,

  • специальной техники — 3 629 (+0) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.

  • Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 12. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Первомайского.

  • На лиманском направлении наши войска остановили восемь атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населённых пунктов Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов.

  • На Краматорском направлении произошло одно боеприкосновение в районе Ступочек.

  • На Торецком направлении враг семь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Нелиповки.

40 атак, такое количество за минувшие сутки отразили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от Сухой Балки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григоровки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки.

  • Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Солнцовки, Кременной Балки, Вознесенка, Новодмитровка, Максимилиановка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка оккупанты 45 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи. Десять атак противника остановили наши защитники в районах населенных пунктов Ровнополь, Новополь, Трудовое, Константинопольское и Макаровка на Времивском направлении.

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