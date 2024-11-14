ЗСУ знищили понад 1600 солдатів РФ, 19 танків та 64 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 716 070 військових.
Головні тези:
- ЗСУ успішно ліквідовують солдатів РФ та їх техніку, знищивши понад 1600 ворогів.
- За добу були зафіксовані 161 бойове зіткнення на різних напрямках фронту в Україні.
- Українські військові відбили 40 атак ворожої сторони на Покровському напрямку.
- На фронті на Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі Ступочок.
- Очікується подальше стримування ворожих атак та захист українських територій на різних напрямках фронту.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 690 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 319 (+19) од,
бойових броньованих машин — 18 947 (+51) од,
артилерійських систем — 20 472 (+64) од,
РСЗВ — 1 252 (+3) од,
засобів ППО — 997 (+1) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 852 (+54) од,
крилатих ракет — 2 640 (+4) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 29 090 (+124) од,
спеціальної техніки — 3 629 (+0) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів.
На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення у районі Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка окупанти 45 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Десять атак противника зупинили наші оборонці в районах населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка що на Времівському напрямку.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-