ЗСУ знищили понад 1600 солдатів РФ, 19 танків та 64 артсистем

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка окупанти 45 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Десять атак противника зупинили наші оборонці в районах населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка що на Времівському напрямку.