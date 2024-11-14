ЗСУ знищили понад 1600 солдатів РФ, 19 танків та 64 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1600 солдатів РФ, 19 танків та 64 артсистем

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1600 солдатів РФ, 19 танків та 64 артсистем
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 716 070 військових.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно ліквідовують солдатів РФ та їх техніку, знищивши понад 1600 ворогів.
  • За добу були зафіксовані 161 бойове зіткнення на різних напрямках фронту в Україні.
  • Українські військові відбили 40 атак ворожої сторони на Покровському напрямку.
  • На фронті на Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі Ступочок.
  • Очікується подальше стримування ворожих атак та захист українських територій на різних напрямках фронту.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 690 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9 319 (+19) од,

  • бойових броньованих машин — 18 947 (+51) од,

  • артилерійських систем — 20 472 (+64) од,

  • РСЗВ — 1 252 (+3) од,

  • засобів ППО — 997 (+1) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 852 (+54) од,

  • крилатих ракет — 2 640 (+4) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 29 090 (+124) од,

  • спеціальної техніки — 3 629 (+0) од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.

  • На Лиманському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів.

  • На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення у районі Ступочок.

  • На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки.

40 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки.

  • Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка окупанти 45 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Десять атак противника зупинили наші оборонці в районах населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка що на Времівському напрямку.

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