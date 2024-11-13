ЗСУ знищили 1770 окупантів РФ, 24 танки та понад 50 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 714 380 військових.
Головні тези:
- Збройні сили України продовжують ліквідацію російських військових, знищивши 1770 окупантів та багато одиниць техніки ворога.
- З початку вторгнення в Україну загальна кількість втрат російської армії складає понад 700 тисяч військових.
- Активні бойові дії на фронті продовжуються, зокрема зафіксовано 162 бойових зіткнення за минулу добу.
- Українські захисники відбили численні атаки окупантів на різних напрямках, зупинивши намагання просунутися вглиб території.
- Противник демонструє активність на всіх напрямках, залучаючи авіацію для атак на українські позиції.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 770 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 300 (+24) од,
бойових броньованих машин — 18 896 (+49) од,
артилерійських систем — 20 408 (+56) од,
РСЗВ — 1 249 (+0) од,
засобів ППО — 996 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 798 (+61) од,
крилатих ракет — 2 636 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 28 966 (+96) од,
спеціальної техніки — 3 629 (+3) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 162 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новомихайлівки, Греківки та Торського.
На Торецькому напрямку ворог, в деяких випадках за підтримки авіації, здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки.
На Времівському напрямку противник здійснив 15 штурмів наших позицій у районах Трудового, Максимівки, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.
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