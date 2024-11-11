Між ЗСУ та російською армією відбулося 125 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 11.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до наших позицій в районі Кіндрашівки, атаку успішно відбито, ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку відбулося сім бойових зіткнень поблизу Греківки, Невського, Тернів та Серебрянки. До цього часу на цьому напрямку триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ворог провів одну наступальну дію в районі населеного пункту Виїмка, до того ж завдав авіаударів шістьма керованими авіаційними бомбами в районах Закітного та Сіверська.

Ударів із залученням бомбардувальної та штурмової авіації ворог завдав на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та Краматорськ, до того ж в районі Часового Яру наші захисники відбили одну атаку окупантів.

На Торецькому напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Торецька та Щербинівки. Всі атаки успішно відбито нашими захисниками. Противник скинув 13 КАБів на населені пункти Торецьк, Катеринівка, Петрівка та Костянтинівка, а також завдав дев’ять ударів некерованими авіаційними ракетами по населеному пункту Дружба.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Чотирнадцять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі триває бій у районі Селидового. Поблизу Миролюбівки, Променя, Григорівки та Лисівки відбито 13 атак.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки та Курахового відбито вісім штурмів, наші захисники стійко ведуть ще тринадцять боєзіткнень.

На Времівському напрямку агресор 11 разів атакував неподалік Трудового, Макарівки, Новодарівки, Рівнополя та Зеленого Поля.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.