ЗСУ знищили понад 350 солдатів армії РФ на Покровському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Курахівському напрямку залишається напруженою. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Покровському та Лиманському напрямках.
Головні тези:
- ЗСУ вдало відбили атаки російських окупаційних військ на Покровському напрямку, завдавши ворогу серйозні втрати.
- Окупанти активно атакують на Курахівському та Лиманському напрямках, однак українські захисники продовжують стримувати натиск ворожих сил.
- За даними Генштабу ЗСУ, за сьогоднішній день відбулося 140 бойових зіткнень, а втрати ворога на Покровському напрямку складають 357 осіб вбитими та пораненими.
Актуальна ситуація на фронті 7 листопада
Оперативна інформація станом на 22.00 07.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На даний час відбулося 140 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 55 авіаударів, скинувши при цьому 87 КАБ. Окрім того, загарбники залучили для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснили понад 3600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку російські терористи три рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.
Дванадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.
На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 17 разів атакували українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили одну атаку в районі Переїзного. Противник завдав авіаудару в районі Закітного.
На Краматорському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутись вперед в районах Ступочок та Білої Гори. Ще одна атака триває.
На Торецькому напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Торецька, де він, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Ще точаться два бої.
На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 23 рази атакував наші позиції, в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового, наші захисники відбили всі штурмові дії окупаційних військ.
Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де загарбники на цей час доби здійснили 50 спроб просунутись вперед. В основному бої тривають біля Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки. Також противник завдав авіаударів в районах населених пунктів Курахово, Дальнє та Антонівка.
На Времівському напрямку за сьогодні агресор п’ять разів штурмував передній край нашої оборони в районі Трудового, Розливу та Сухих Ялів. Противник активно застосовував авіацію по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Новодарівка та Велика Новосілка.
На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаударів КАБами в районах населених пунктів Запоріжжя, Мала Токмачка, Новопавлівка, Новоандріївка, Степногірськ, скинувши при цьому дев’ять авіабомб.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Авіація росіян сьогодні завдала по Курщині 18 авіаційних ударів із застосуванням 27 КАБів.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1400 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9224 (+10) од.;
бойових броньованих машин — 18612 (+20) од.;
артилерійських систем — 20194 (+24) од.;
РСЗВ — 1245 од.;
засобів ППО — 996 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18408 (+42) од.;
крилатих ракет — 2631 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 28411 (+78) од.;
спеціальної техніки — 3596 (+8) од.
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