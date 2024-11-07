ЗСУ знищили понад 350 солдатів армії РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22.00 07.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На даний час відбулося 140 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 55 авіаударів, скинувши при цьому 87 КАБ. Окрім того, загарбники залучили для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснили понад 3600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи три рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

Дванадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 17 разів атакували українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили одну атаку в районі Переїзного. Противник завдав авіаудару в районі Закітного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутись вперед в районах Ступочок та Білої Гори. Ще одна атака триває.

На Торецькому напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Торецька, де він, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Ще точаться два бої.