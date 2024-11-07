ЗСУ знищили 1400 окупантів РФ, 10 танків та 20 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 704300 військових.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили знищили 1400 окупантів РФ, 10 танків та 20 бойових броньованих машин.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення досягла 704300 військових.
- Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
- Українські захисники відбили спроби противника атакувати населені пункти на Харківському, Куп’янському, Лиманському та інших напрямках.
- Сили оборони продовжують активно відстоювати територію України від російських ворогів.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1400 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9224 (+10) од.;
бойових броньованих машин — 18612 (+20) од.;
артилерійських систем — 20194 (+24) од.;
РСЗВ — 1245 од.;
засоби ППО — 996 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18408 (+42) од.;
крилатих ракет — 2631 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 28411 (+78) од.;
спеціальної техніки — 3596 (+8) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці.
Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку, зокрема, біля Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки.
За уточненою інформацією, ворог атакував десять разів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Торського, Тернів та Діброви на Лиманському напрямку.
Українські захисники відбили чотири спроби потіснити їх з оборонних рубежів поблизу Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку.
За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку росіяни атакували чотири рази неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.
На Курахівському напрямку минулої доби 93 рази були атаковані українські позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка та Катеринівка.
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