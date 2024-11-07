ЗСУ знищили 1400 окупантів РФ, 10 танків та 20 ББМ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1400 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці.

Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку, зокрема, біля Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки.

За уточненою інформацією, ворог атакував десять разів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Торського, Тернів та Діброви на Лиманському напрямку.

Українські захисники відбили чотири спроби потіснити їх з оборонних рубежів поблизу Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку.