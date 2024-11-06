Термін базової підготовки мобілізованих до ЗСУ збільшився. Як саме

З 1 листопада навчальні центри всіх складових Збройних сил України перейшли на програму проведення базової загальновійськової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця замість 30 днів, як було раніше. Про це повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк.

Базова підготовка мобілізованих до ЗСУ проходитиме 45 днів

Таке рішення затвердив головнокомандувач ЗС України з огляду на поточні результати роботи, що нині триває на базі чотирьох ключових військових навчальних центрів. До пілотного проєкту, що був розроблений Головним управлінням доктрин та підготовки ГШ ЗСУ (J7), залучено близько 500 новобранців.

За словами Палагнюка, збільшення часу навчання впроваджується в рамках програми «Збереження життя військовослужбовців», що націлена на вдосконалення підготовки українських захисників.

Нарощення базової загальновійськової підготовки передбачає збільшення тривалості програм вогневої підготовки, домедичної практики та багатьох додаткових ввідних курсів. Швидкі зміни зумовлені практичним запитом військових частин, що виконують бойові завдання на фронті. Поширити

Він уточнив, що нова базова програма збільшилася загалом на 78 годин.

Серед її ключових показників можна виділити суттєве посилення вогневої підготовки — її збільшено на 33 години, а кількість навчальних вправ із 23 виконуваних раніше нині відпрацьовується у 45 варіаціях. Додаткова практика також стосуватиметься комплексної тактичної підготовки, дій особового складу щодо БПЛА та РЕБ, військової топографії, технології війни, заходів бойового досвіду, знань та навичок застосування колективної зброї тощо. Ігор Палагнюк Начальник ГУ доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ, генерал-майор

Мобілізовані в ЗСУ вчитимуться за розширеною програмою вишколу

Про це під час брифінгу в Укрінформі на тему "Зміни в організації підготовки в Збройних Силах України" повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Герой України полковник Євген Межевікін.

Нарощування системи підготовки планується здійснити в першу чергу в ході базового загального військового вишколу, фахової підготовки, фахової підготовки рядового складу, підготовки інструкторів і сержантського складу. І, звісно, змін підходів у колективній підготовці. Одним із важливих кроків є збільшення термінів проведення базового загального військового вишколу до півтора місяця.

За його словами, за рішенням головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, на фондах чотирьох ключових навчальних центрів уже розпочався пілотний проєкт збільшення підготовки на півтора місяця, до якого наразі залучено близько 500 військовослужбовців.