Термін базової підготовки мобілізованих до ЗСУ збільшився. Як саме

З 1 листопада навчальні центри всіх складових Збройних сил України перейшли на програму проведення базової загальновійськової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця замість 30 днів, як було раніше. Про це повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк.
Головні тези:
- З 1 листопада підготовка мобілізованих до ЗСУ збільшилася і тепер триватиме 1,5 місяця.
- Розширена програма включає збільшення часу вогневої підготовки та інших важливих аспектів.
- Зміни в програмі підготовки спрямовані на підвищення ефективності та безпеки українських захисників.
- Система базової підготовки мобілізованих розширюється у рамках програми «Збереження життя військовослужбовців».
- Покращення підготовки передбачає інтенсивніший тренувальний процес та більше практичних вправ для військовослужбовців.
Базова підготовка мобілізованих до ЗСУ проходитиме 45 днів
Таке рішення затвердив головнокомандувач ЗС України з огляду на поточні результати роботи, що нині триває на базі чотирьох ключових військових навчальних центрів. До пілотного проєкту, що був розроблений Головним управлінням доктрин та підготовки ГШ ЗСУ (J7), залучено близько 500 новобранців.
За словами Палагнюка, збільшення часу навчання впроваджується в рамках програми «Збереження життя військовослужбовців», що націлена на вдосконалення підготовки українських захисників.
Він уточнив, що нова базова програма збільшилася загалом на 78 годин.
Мобілізовані в ЗСУ вчитимуться за розширеною програмою вишколу
Про це під час брифінгу в Укрінформі на тему "Зміни в організації підготовки в Збройних Силах України" повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Герой України полковник Євген Межевікін.
Нарощування системи підготовки планується здійснити в першу чергу в ході базового загального військового вишколу, фахової підготовки, фахової підготовки рядового складу, підготовки інструкторів і сержантського складу. І, звісно, змін підходів у колективній підготовці. Одним із важливих кроків є збільшення термінів проведення базового загального військового вишколу до півтора місяця.
За його словами, за рішенням головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, на фондах чотирьох ключових навчальних центрів уже розпочався пілотний проєкт збільшення підготовки на півтора місяця, до якого наразі залучено близько 500 військовослужбовців.
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