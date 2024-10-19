Мобілізовані до ЗСУ навчатимуться за розширеною програмою вишколу

Програму базового військового вишколу в навчальних центрах для мобілізованих у Сили оборони України планують збільшити до 1,5 місяця.

Мобілізовані в ЗСУ вчитимуться за розширеною програмою вишколу

Про це під час брифінгу в Укрінформі на тему "Зміни в організації підготовки в Збройних Силах України" повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Герой України полковник Євген Межевікін.

Нарощування системи підготовки планується здійснити в першу чергу в ході базового загального військового вишколу, фахової підготовки, фахової підготовки рядового складу, підготовки інструкторів і сержантського складу. І, звісно, змін підходів у колективній підготовці. Одним із важливих кроків є збільшення термінів проведення базового загального військового вишколу до півтора місяця. Поширити

За його словами, за рішенням головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, на фондах чотирьох ключових навчальних центрів уже розпочався пілотний проєкт збільшення підготовки на півтора місяця, до якого наразі залучено близько 500 військовослужбовців.

В оновленій програмі передбачені основи застосування БПЛА та окопного РЕБ, використання засобів радіоелектронної розвідки. Також передбачається підвищення тактики вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на полі.

Особливо звертаємо увагу на сезонні заняття, такі як виживання в холодну пору року, що дуже важливо для військовослужбовців різного рівня, різних спеціальностей під час виконання задач восени, взимку та навесні.

Він поінформував, що базова підготовка здійснюватиметься виключно у навчальних центрах. Для кращих курсантів розглядається впровадження заохочувальних заходів. Наприклад, кращий військовослужбовець зможе обирати собі місце проходження майбутньої служби.

Межевікін також повідомив, що після завершення пілотного проєкту його результати будуть проаналізовані та надані пропозиції головнокомандувачу ЗСУ.

По завершенні пілотного проєкту протягом грудня поточного року будуть проаналізовані результати з урахуванням термінів навчання та надані пропозиції щодо подальшого їх впровадження в базовий загальний військовий вишкіл. Євген Межевікін Заступник начальника ГУ доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ, Герой України, полковник

Як розповіли учасники заходу, планується покращити ситуацію з викладацьким складом в навчальних центрах – заміщення офіцерських посад викладачів сержантськими посадами. Це дасть можливість зменшити залежність навчальних центрів від офіцерського складу, підвищити авторитет та престиж сержантів.

Крім того, опрацьовується питання створення школи підготовки інструкторів, застосування онлайн-відеоматеріалів навчальних курсів «Армія+» під час навчання військовослужбовців у ході проходження ними військової служби та проведення цифрової трансформації паперової рутини навчальних центрів.

Відповідаючи на питання, коли саме відбудеться перехід на нову програму БЗВП, учасники заходу відзначили, що це не можна зробити одномоментно, аби не сталося «просідання» в забезпеченні мобілізаційним ресурсом фронту. Тож, терміни і графік впровадження програми будуть визначатись Генштабом за підсумками пілотного проєкту.

Українців до 25 років звільнять від мобілізації

Рада схвалила законопроєкт, який передбачає звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, які за станом здоров’я визнані непридатними до служби в мирний час, але обмежено придатними у воєнний час.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, цей законопроєкт забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус «обмежено придатних». Поширити

Тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.