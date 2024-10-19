Мобілізовані до ЗСУ навчатимуться за розширеною програмою вишколу

Програму базового військового вишколу в навчальних центрах для мобілізованих у Сили оборони України планують збільшити до 1,5 місяця.
Головні тези:
- Оновлення програми вишколу для мобілізованих у ЗСУ передбачає збільшення термінів навчання до 1,5 місяців.
- Розширена програма містить навчання основ використання БПЛА та окопного РЕБ, підвищення тактики вогневої підготовки та розвідувально-диверсійної діяльності.
- Удосконалення підготовки включає також сезонні заняття, такі як виживання в холодну пору року.
- Реформа в навчальних центрах у ЗСУ передбачає заміщення офіцерських посад викладачів сержантськими посадами, створення школи підготовки інструкторів та застосування онлайн-відеоматеріалів.
Мобілізовані в ЗСУ вчитимуться за розширеною програмою вишколу
Про це під час брифінгу в Укрінформі на тему "Зміни в організації підготовки в Збройних Силах України" повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Герой України полковник Євген Межевікін.
За його словами, за рішенням головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, на фондах чотирьох ключових навчальних центрів уже розпочався пілотний проєкт збільшення підготовки на півтора місяця, до якого наразі залучено близько 500 військовослужбовців.
В оновленій програмі передбачені основи застосування БПЛА та окопного РЕБ, використання засобів радіоелектронної розвідки. Також передбачається підвищення тактики вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на полі.
Особливо звертаємо увагу на сезонні заняття, такі як виживання в холодну пору року, що дуже важливо для військовослужбовців різного рівня, різних спеціальностей під час виконання задач восени, взимку та навесні.
Він поінформував, що базова підготовка здійснюватиметься виключно у навчальних центрах. Для кращих курсантів розглядається впровадження заохочувальних заходів. Наприклад, кращий військовослужбовець зможе обирати собі місце проходження майбутньої служби.
Межевікін також повідомив, що після завершення пілотного проєкту його результати будуть проаналізовані та надані пропозиції головнокомандувачу ЗСУ.
Як розповіли учасники заходу, планується покращити ситуацію з викладацьким складом в навчальних центрах – заміщення офіцерських посад викладачів сержантськими посадами. Це дасть можливість зменшити залежність навчальних центрів від офіцерського складу, підвищити авторитет та престиж сержантів.
Крім того, опрацьовується питання створення школи підготовки інструкторів, застосування онлайн-відеоматеріалів навчальних курсів «Армія+» під час навчання військовослужбовців у ході проходження ними військової служби та проведення цифрової трансформації паперової рутини навчальних центрів.
Відповідаючи на питання, коли саме відбудеться перехід на нову програму БЗВП, учасники заходу відзначили, що це не можна зробити одномоментно, аби не сталося «просідання» в забезпеченні мобілізаційним ресурсом фронту. Тож, терміни і графік впровадження програми будуть визначатись Генштабом за підсумками пілотного проєкту.
Українців до 25 років звільнять від мобілізації
Рада схвалила законопроєкт, який передбачає звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, які за станом здоров’я визнані непридатними до служби в мирний час, але обмежено придатними у воєнний час.
Тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.
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