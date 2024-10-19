Программу базовой военной подготовки в учебных центрах для мобилизованных в Силы обороны Украины планируют увеличить до 1,5 месяца.

Мобилизованные в ВСУ будут учиться по расширенной программе

Об этом во время брифинга в Укринформе по теме "Изменения в организации подготовки в Вооруженных Силах Украины" сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Герой Украины полковник Евгений Межевикин.

Наращивание системы подготовки планируется осуществить в первую очередь в ходе базовой общей военной военной подготовки, профессиональной подготовки, профессиональной подготовки рядового состава, подготовки инструкторов и сержантского состава. И, конечно, изменение подходов в коллективной подготовке. Одним из важных шагов является увеличение сроков проведения базовой общей военной подготовки до полутора месяцев. Поделиться

По его словам, по решению главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского, на фондах четырех ключевых учебных центров уже начался пилотный проект увеличения подготовки на полтора месяца, к которому в настоящее время привлечены около 500 военнослужащих.

В обновленной программе предусмотрены основы применения БПЛА и окопного РЭБ, использование радиоэлектронной разведки. Также предполагается повышение тактики огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на поле.

Особо обращаем внимание на сезонные занятия, такие как выживание в холодное время года, что очень важно для военнослужащих разного уровня, разных специальностей при выполнении задач осенью, зимой и весной.

Он сообщил, что базовая подготовка будет осуществляться исключительно в учебных центрах. Для лучших курсантов рассматривается внедрение поощрительных мер. К примеру, лучший военнослужащий сможет выбирать себе место прохождения будущей службы.

Межевикин также сообщил, что по завершении пилотного проекта его результаты будут проанализированы и предоставлены предложения главнокомандующему ВСУ.

По завершении пилотного проекта в течение декабря текущего года будут проанализированы результаты с учетом сроков обучения и предоставлены предложения по дальнейшему их внедрению в базовую общую военную обучение. Евгений Межевикин Заместитель начальника ГУ доктрин и подготовки Генштаба ВСУ, Герой Украины, полковник

Как рассказали участники мероприятия, планируется улучшить ситуацию с преподавательским составом в учебных центрах — замещение офицерских должностей преподавателей сержантскими должностями. Это позволит уменьшить зависимость учебных центров от офицерского состава, повысить авторитет и престиж сержантов.

Кроме того, прорабатывается вопрос создания школы подготовки инструкторов, применения онлайн-видеоматериалов обучающих курсов «Армия+» во время обучения военнослужащих в ходе прохождения ими военной службы и проведения цифровой трансформации бумажной рутины учебных центров.

Отвечая на вопрос, когда именно состоится переход на новую программу БЗИН, участники мероприятия отметили, что это нельзя сделать сиюминутно, чтобы не произошло «проседания» в обеспечении мобилизационным ресурсом фронта. Итак, сроки и график внедрения программы будут определяться Генштабом по итогам пилотного проекта.

Украинцев до 25 лет освободят от мобилизации

Совет одобрил законопроект, предусматривающий освобождение от мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к службе в мирное время, но ограниченно годными в военное время.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, этот законопроект запрещает мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус «ограниченно пригодных». Поделиться

Подпадающих под эту категорию и кого уже успели мобилизовать, позволяет уволить в запас.