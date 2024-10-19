Программу базовой военной подготовки в учебных центрах для мобилизованных в Силы обороны Украины планируют увеличить до 1,5 месяца.
Главные тезисы
- Программа базовой военной подготовки для мобилизованных в ВСУ будет расширена до 1,5 месяца.
- Улучшенная программа включает обучение использованию БПЛА, тактике огневой подготовки и навыкам выживания.
- Учебные центры в ВСУ переходят к замещению офицерских должностей сержантскими, созданию школы подготовки инструкторов и использованию онлайн-обучения.
- Пилотный проект увеличения подготовки на полтора месяца уже начался с привлечением около 500 военнослужащих.
- Сроки и график внедрения новой программы будут определены по итогам пилотного проекта Генштабом
Мобилизованные в ВСУ будут учиться по расширенной программе
Об этом во время брифинга в Укринформе по теме "Изменения в организации подготовки в Вооруженных Силах Украины" сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Герой Украины полковник Евгений Межевикин.
По его словам, по решению главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского, на фондах четырех ключевых учебных центров уже начался пилотный проект увеличения подготовки на полтора месяца, к которому в настоящее время привлечены около 500 военнослужащих.
В обновленной программе предусмотрены основы применения БПЛА и окопного РЭБ, использование радиоэлектронной разведки. Также предполагается повышение тактики огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на поле.
Особо обращаем внимание на сезонные занятия, такие как выживание в холодное время года, что очень важно для военнослужащих разного уровня, разных специальностей при выполнении задач осенью, зимой и весной.
Он сообщил, что базовая подготовка будет осуществляться исключительно в учебных центрах. Для лучших курсантов рассматривается внедрение поощрительных мер. К примеру, лучший военнослужащий сможет выбирать себе место прохождения будущей службы.
Межевикин также сообщил, что по завершении пилотного проекта его результаты будут проанализированы и предоставлены предложения главнокомандующему ВСУ.
Как рассказали участники мероприятия, планируется улучшить ситуацию с преподавательским составом в учебных центрах — замещение офицерских должностей преподавателей сержантскими должностями. Это позволит уменьшить зависимость учебных центров от офицерского состава, повысить авторитет и престиж сержантов.
Кроме того, прорабатывается вопрос создания школы подготовки инструкторов, применения онлайн-видеоматериалов обучающих курсов «Армия+» во время обучения военнослужащих в ходе прохождения ими военной службы и проведения цифровой трансформации бумажной рутины учебных центров.
Отвечая на вопрос, когда именно состоится переход на новую программу БЗИН, участники мероприятия отметили, что это нельзя сделать сиюминутно, чтобы не произошло «проседания» в обеспечении мобилизационным ресурсом фронта. Итак, сроки и график внедрения программы будут определяться Генштабом по итогам пилотного проекта.
Украинцев до 25 лет освободят от мобилизации
Совет одобрил законопроект, предусматривающий освобождение от мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к службе в мирное время, но ограниченно годными в военное время.
Подпадающих под эту категорию и кого уже успели мобилизовать, позволяет уволить в запас.
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