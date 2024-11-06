Срок базовой подготовки мобилизованных в ВСУ увеличился. Как именно

С 1 ноября учебные центры всех составляющих Вооруженных сил Украины перешли на программу проведения базовой общевойсковой подготовки со сроком обучения 1,5 месяца вместо 30 дней, как было раньше. Об этом сообщил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк.
Главные тезисы
- С 1 ноября увеличился срок базовой общевойсковой подготовки мобилизованных в ВСУ до 45 дней.
- Программа обучения включает увеличение огневой подготовки и других важных аспектов для повышения эффективности и безопасности украинских защитников.
- Расширение базовой подготовки мобилизованных проводится в рамках программы “Сохранение жизни военнослужащих”.
- Увеличение сроков подготовки предполагает интенсивный тренировочный процесс и большое количество практических упражнений для украинских военнослужащих.
- Увеличение продолжительности базовой подготовки в ВСУ утвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины в рамках пилотного проекта, вовлекая около 500 новобранцев.
Базовая подготовка мобилизованных в ВСУ будет проходить 45 дней
Такое решение утвердил главнокомандующий ВС Украины, учитывая текущие результаты работы, которая продолжается на базе четырех ключевых военных учебных центров. К пилотному проекту, разработанному Главным управлением доктрин и подготовки ГШ ВСУ (J7), привлечены около 500 новобранцев.
По словам Палагнюка, увеличение времени обучения внедряется в рамках программы «Сохранение жизни военнослужащих», направленной на усовершенствование подготовки украинских защитников.
Он уточнил, что новая базовая программа увеличилась всего на 78 часов.
Мобилизированные в ВСУ будут учиться по расширенной программе обучения
Об этом во время брифинга в Укринформе по теме "Изменения в организации подготовки в Вооруженных Силах Украины" сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Герой Украины полковник Евгений Межевикин.
Наращивание системы подготовки планируется осуществить в первую очередь в ходе базовой общей военной военной подготовки, профессиональной подготовки, профессиональной подготовки рядового состава, подготовки инструкторов и сержантского состава. И, конечно, изменение подходов в коллективной подготовке. Одним из важных шагов является увеличение сроков проведения базовой общей военной подготовки до полутора месяцев.
По его словам, по решению главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского, на фондах четырех ключевых учебных центров уже начался пилотный проект увеличения подготовки на полтора месяца, к которому в настоящее время привлечены около 500 военнослужащих.
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