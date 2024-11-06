Срок базовой подготовки мобилизованных в ВСУ увеличился. Как именно

С 1 ноября учебные центры всех составляющих Вооруженных сил Украины перешли на программу проведения базовой общевойсковой подготовки со сроком обучения 1,5 месяца вместо 30 дней, как было раньше. Об этом сообщил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк.

Базовая подготовка мобилизованных в ВСУ будет проходить 45 дней

Такое решение утвердил главнокомандующий ВС Украины, учитывая текущие результаты работы, которая продолжается на базе четырех ключевых военных учебных центров. К пилотному проекту, разработанному Главным управлением доктрин и подготовки ГШ ВСУ (J7), привлечены около 500 новобранцев.

По словам Палагнюка, увеличение времени обучения внедряется в рамках программы «Сохранение жизни военнослужащих», направленной на усовершенствование подготовки украинских защитников.

Наращивание базовой общевойсковой подготовки предполагает увеличение продолжительности программ огневой подготовки, домедицинской практики и многих дополнительных вводных курсов. Быстрые изменения обусловлены практическим запросом воинских частей, выполняющих боевые задания на фронте. Поделиться

Он уточнил, что новая базовая программа увеличилась всего на 78 часов.

Среди ее ключевых показателей можно выделить существенное усиление огневой подготовки — она увеличена на 33 часа, а количество учебных упражнений из 23 выполняемых ранее отрабатывается в 45 вариациях. Дополнительная практика также касается комплексной тактической подготовки, действий личного состава по БПЛА и РЭБ, военной топографии, технологии войны, мероприятий боевого опыта, знаний и навыков применения коллективного оружия и т.д. Игорь Палагнюк Начальник ГУ доктрин и подготовки Генштаба ВСУ, генерал-майор

Мобилизированные в ВСУ будут учиться по расширенной программе обучения

Об этом во время брифинга в Укринформе по теме "Изменения в организации подготовки в Вооруженных Силах Украины" сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Герой Украины полковник Евгений Межевикин.

Наращивание системы подготовки планируется осуществить в первую очередь в ходе базовой общей военной военной подготовки, профессиональной подготовки, профессиональной подготовки рядового состава, подготовки инструкторов и сержантского состава. И, конечно, изменение подходов в коллективной подготовке. Одним из важных шагов является увеличение сроков проведения базовой общей военной подготовки до полутора месяцев.

По его словам, по решению главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского, на фондах четырех ключевых учебных центров уже начался пилотный проект увеличения подготовки на полтора месяца, к которому в настоящее время привлечены около 500 военнослужащих.