Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 06.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Окупант продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

За наявною інформацією, на даний час, ворожа авіація скинула сім керованих авіаційних бомб по території Курської області.

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції наших підрозділів в районі Стариці, на даний час всі атаки ворога відбиті.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кучерівка, Петропавлівка та Кругляківка, отримав гідну відсіч.

На Лиманському напрямку ворог намагається просунутися поблизу Дружелюбівки, Греківки, Торського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, досі триває два.

Точиться два боєзіткнення на Сіверському напрямку неподалік Білогорівки, одну ворожу атаку наші оборонці вже відбили.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили одну штурмову дію поблизу Кліщіївки. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів авіаційними бомбами по районах Міньківки та Привілля.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох. Ворог атакував біля населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка, де наші захисники відбили дві атаки, ще два боєзіткнення триває.