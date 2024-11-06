Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оккупант продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской областей.

По имеющейся информации, в настоящее время вражеская авиация сбросила семь управляемых авиационных бомб по территории Курской области.

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы, в настоящее время все атаки врага отражены.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кучеривка, Петропавловка и Кругляковка, получил достойный отпор.

На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, до сих пор длится два.

Происходят два боестолкновения на Северском направлении неподалеку от Белогоровки, одну вражескую атаку наши защитники уже отбили.

На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие вблизи Клещиевки. Враг активно применяет авиацию, нанося удары авиационными бомбами по районам Миньковки и Привилегии.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг атаковал возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.