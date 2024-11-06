Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток

Ситуация на фронте остается напряженной. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 99. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях фронта.
Главные тезисы
- С начала суток зафиксировано почти 100 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Силы обороны Украины успешно отразили ряд атак на разных направлениях, нанеся значительные потери агрессору.
- Активная боевая деятельность зафиксирована на Покровском, Кураховском и других направлениях фронта.
Актуальная ситуация на фронте 6 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Оккупант продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской областей.
По имеющейся информации, в настоящее время вражеская авиация сбросила семь управляемых авиационных бомб по территории Курской области.
На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы, в настоящее время все атаки врага отражены.
Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кучеривка, Петропавловка и Кругляковка, получил достойный отпор.
На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, до сих пор длится два.
Происходят два боестолкновения на Северском направлении неподалеку от Белогоровки, одну вражескую атаку наши защитники уже отбили.
На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие вблизи Клещиевки. Враг активно применяет авиацию, нанося удары авиационными бомбами по районам Миньковки и Привилегии.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг атаковал возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 24 атаки в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидового и Новоалексеевки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 19 атак противника, пять боеприкосновений продолжается.
Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток захватчик 39 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Ильинки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимилиановки, Антоновки и Екатериновки, нанес авиационный удар по Дачному, в настоящее время продолжаются бои в 21 локации.
На Времивском направлении наши войска отразили две атаки в районах Трудового и Максимовки. Четыре боестолкновения продолжаются вблизи Трудового.
На Ореховском направлении украинские защитники отражают вражеский штурм в направлении Новоандреевки. Также враг применял бомбардировочную авиацию по Малой Токмачке, Омельнику и Вольнянке, сбросив восемь КАБов, неуправляемыми авиаракетами нанес удар по Каменскому.
На Приднепровском направлении две атаки захватчиков успеха не имели.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны в сутки ликвидировали 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9214 (+6) ед.;
боевых бронированных машин — 18 592 (+11) ед;
артиллерийских систем — 20 170 (+20) ед;
РСЗО — 1245 ед.;
средств ПВО — 996 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 366 (+57) ед;
крылатых ракет — 2631 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 28 333 (+55) ед;
специальной техники — 3588 (+1) ед.
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