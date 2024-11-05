ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 15 танков и 40 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 701650 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1200 солдат РФ, 15 танков и 40 боевых бронированных машин.
- В сутки уничтожено значительное количество техники РФ, включая танки, артиллерийские системы, самолеты и корабли.
- В последние боевые действия зафиксировано 230 боевых столкновений на разных направлениях фронта.
- Силы обороны удачно отразили 84 атаки на Кураховском направлении и 32 нападения на Лиманском направлении.
- Напряженная ситуация оказалась на Купянском, Краматорском и Времивском направлениях, где зафиксировано более 20 атак врага.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1260 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9208 (+15) ед;
боевых бронированных машин — 18 581 (+43) ед;
артиллерийских систем — 20 150 (+29) ед;
РСЗО — 1245 ед.;
средства ПВО — 996 (+2) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 309 (+29) ед;
крылатых ракет — 2631 (+2) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 28 278 (+41) ед;
специальной техники — 3587 ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 230 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошла 21 атака окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вишневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах Чернещины, Грековки, Колесниковки, Екатериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Временного Яра и Ступочек.
Напряженной ситуация была на Кураховском направлении, где Силы обороны отразили 84 атаки позиций в направлении населенных пунктов Волченко, Ильинка, Кременная Балка, Ганновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка.
На Времивском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций в районах Трудового, Великой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-