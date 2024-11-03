ВСУ уничтожили более 10 тыс солдат РФ и 69 танков за неделю
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 10 тыс солдат РФ и 69 танков за неделю

Александр Павлюк
ВСУ уничтожили более 10 тыс солдат РФ и 69 танков за неделю
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В течение 27 октября по 3 ноября российские оккупанты потеряли в войне 10 050 военных. Также украинские военные уничтожили 1550 единиц вооружения и техники армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинская армия нанесла значительные потери российским вооруженным силам за период с 27 октября по 3 ноября 2021 года.
  • За неделю украинским военным удалось уничтожить более 10 тыс солдат и 69 танков армии РФ, а также значительное количество вооружения и техники.
  • Силы обороны Украины беспрестанно работают над уничтожением военной техники и солдат вражеских войск, добиваясь успеха на поле боя.
  • Результатами операций ВСУ стали разрушение танков, бронетехники, артиллерийских систем, авиатехники, РСЗО и другой военной техники российских оккупантов.

Что известно о потерях армии РФ за неделю

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 27 октября по 3 ноября потери противника составили около 10050 человек личного состава.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

  • 69 танков;

  • 168 боевых бронированных машин;

  • 265 артиллерийских систем;

  • 4 РСЗО;

  • 10 установок ПВО;

  • 600 единиц автотехники;

  • 42 единицы спецтехники.

Кроме того, наши защитники уничтожили четыре вражеских ракеты и 388 дронов.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1410 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9182 (+12) ед,

  • боевых бронированных машин — 18523 (+36) ед,

  • артиллерийских систем — 20086 (+10) ед,

  • РСЗО — 1244 (+0) ед,

  • средств ПВО — 994 (+0) ед,

  • самолетов — 369(+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 18187 (+70) ед,

  • крылатых ракет — 2629 (+1) ед,

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 28160 (+46) ед,

  • специальной техники — 3584 (+1) ед.

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