ВСУ уничтожили более 10 тыс солдат РФ и 69 танков за неделю

В течение 27 октября по 3 ноября российские оккупанты потеряли в войне 10 050 военных. Также украинские военные уничтожили 1550 единиц вооружения и техники армии РФ.

Что известно о потерях армии РФ за неделю

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 27 октября по 3 ноября потери противника составили около 10050 человек личного состава.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

69 танков;

168 боевых бронированных машин;

265 артиллерийских систем;

4 РСЗО;

10 установок ПВО;

600 единиц автотехники;

42 единицы спецтехники.

Кроме того, наши защитники уничтожили четыре вражеских ракеты и 388 дронов.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1410 российских захватчиков, а по технике уничтожено: