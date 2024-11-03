ВСУ уничтожили более 10 тыс солдат РФ и 69 танков за неделю

В течение 27 октября по 3 ноября российские оккупанты потеряли в войне 10 050 военных. Также украинские военные уничтожили 1550 единиц вооружения и техники армии РФ.
Главные тезисы
- Украинская армия нанесла значительные потери российским вооруженным силам за период с 27 октября по 3 ноября 2021 года.
- За неделю украинским военным удалось уничтожить более 10 тыс солдат и 69 танков армии РФ, а также значительное количество вооружения и техники.
- Силы обороны Украины беспрестанно работают над уничтожением военной техники и солдат вражеских войск, добиваясь успеха на поле боя.
- Результатами операций ВСУ стали разрушение танков, бронетехники, артиллерийских систем, авиатехники, РСЗО и другой военной техники российских оккупантов.
Что известно о потерях армии РФ за неделю
Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 27 октября по 3 ноября потери противника составили около 10050 человек личного состава.
Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:
69 танков;
168 боевых бронированных машин;
265 артиллерийских систем;
4 РСЗО;
10 установок ПВО;
600 единиц автотехники;
42 единицы спецтехники.
Кроме того, наши защитники уничтожили четыре вражеских ракеты и 388 дронов.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1410 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9182 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 18523 (+36) ед,
артиллерийских систем — 20086 (+10) ед,
РСЗО — 1244 (+0) ед,
средств ПВО — 994 (+0) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 18187 (+70) ед,
крылатых ракет — 2629 (+1) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 28160 (+46) ед,
специальной техники — 3584 (+1) ед.
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