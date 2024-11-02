ВСУ отразили 35 атак армии РФ на Кураховском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают терпеть приграничные населенные пункты Сумской и Харьковской области. Авиаудары захватчики нанесли по районам Юнаковки, Журавки и Басовки Сумской области, сбросив 5 авиабомб.

При поддержке бомбардировочной авиации на Торецком направлении противник атаковал семь раз неподалеку от населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще пять — продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи Грековки, Тернов, Ямполевки, Торского и Серебрянского леса. Незавершенными остались три атаки противника.

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий недалеко от Песчаного, Загрызового, Зеленого Роща, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. Два боестолкновения закончились, еще пять — продолжаются. Авиационные удары неуправляемыми ракетами потерпело Песчаное.

Одна атака отбита, еще одна продолжается в районе Волчанска на Харьковском направлении. Также россияне совершили авиаудары по Слатиному и Казачьей Лопани, применив семь КАБов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили три атаки, пять боестолкновений — до сих пор. Утраты неприятеля уточняются.

Самое горячее сегодня Кураховское направление — 35 раз враг атаковал вблизи населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка. 18 боев завершено, еще 17 — продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении оккупанты четыре раза безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Трудового и Максимовки. Враг нанес авиационный удар в районах Новодарьевки, Богоявленки, Максимовки и Великой Новоселки, сбросив шесть КАБ и применив 30 НАРов.

На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, наши защитники отразили две атаки в районе Нестерянки, кроме того, враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по Лобковому и сбросил авиабомбы на Малую Токмачку, Юрьевку и Новопавловку.