ВСУ отразили 35 атак армии РФ на Кураховском направлении с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 35 атак армии РФ на Кураховском направлении с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток 2 ноября произошло 107 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Всего с начала суток 2 ноября произошло 107 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Российские захватчики нанесли авиаудары по разным районам Сумской и Харьковской областей, продолжая штурмовать позиции украинских защитников.
  • На фронте продолжаются ожесточенные бои, силы обороны успешно отражают атаки на нескольких направлениях, включая Кураховское, Покровское и Ореховское.

Актуальная ситуация на фронте 2 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают терпеть приграничные населенные пункты Сумской и Харьковской области. Авиаудары захватчики нанесли по районам Юнаковки, Журавки и Басовки Сумской области, сбросив 5 авиабомб.

  • Одна атака отбита, еще одна продолжается в районе Волчанска на Харьковском направлении. Также россияне совершили авиаудары по Слатиному и Казачьей Лопани, применив семь КАБов.

  • На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий недалеко от Песчаного, Загрызового, Зеленого Роща, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. Два боестолкновения закончились, еще пять — продолжаются. Авиационные удары неуправляемыми ракетами потерпело Песчаное.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи Грековки, Тернов, Ямполевки, Торского и Серебрянского леса. Незавершенными остались три атаки противника.

  • Продолжается одна атака на Северском направлении вблизи населенного пункта Ивано-Дарьевка.

  • Силы обороны остановили одну атаку россиян вблизи Предтечиного на Краматорском направлении.

  • При поддержке бомбардировочной авиации на Торецком направлении противник атаковал семь раз неподалеку от населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще пять — продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили три атаки, пять боестолкновений — до сих пор. Утраты неприятеля уточняются.

  • Самое горячее сегодня Кураховское направление — 35 раз враг атаковал вблизи населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка. 18 боев завершено, еще 17 — продолжаются до сих пор.

  • На Времивском направлении оккупанты четыре раза безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Трудового и Максимовки. Враг нанес авиационный удар в районах Новодарьевки, Богоявленки, Максимовки и Великой Новоселки, сбросив шесть КАБ и применив 30 НАРов.

  • На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, наши защитники отразили две атаки в районе Нестерянки, кроме того, враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по Лобковому и сбросил авиабомбы на Малую Токмачку, Юрьевку и Новопавловку.

  • На Приднепровском направлении российские захватчики дважды без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируется.

Что известно о текущих и общих потерях российских оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну радиолокационную станцию, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава, один пункт управления БпЛА, один состав из БпЛА и еще один пункт управления захватчиков, отмечается в сводке Генштаба.

  • личного состава — около 697680 (+1270) человек,

  • танков — 9170 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 18487 (+17) ед,

  • артиллерийских систем — 20076 (+37) ед,

  • РСЗО — 1244 (+0) ед,

  • средств ПВО — 994 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 18117 (+28),

  • крылатых ракет — 2628 (+0),

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 28114 (+76) ед,

  • специальной техники — 3583 (+4)

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