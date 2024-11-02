По информации Генштаба, в течение суток украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 270 российских окупантов и отбили 145 вражеских атак.
Главные тезисы
- Украинские военные активно действуют против российских захватчиков, уничтожив 1270 окупантов и отразив 145 атак
- Наиболее напряженная ситуация в районе Курахово, где отражено 52 попытки наступления российских оккупантов
- Ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли значительные потери российским захватчикам
- Российские оккупационные силы понесли утраты в живой силе, технике и технических средствах
- Украинские военные успешно подрывают наступательный потенциал врага в тылу, действуя в различных регионах
Что происходит на фронте
В Харьковской области российские кафиры предприняли одну безуспешную попытку атаки в районе Волчанска.
В направлении Купянска враг провел 5 безуспешных атак неподалеку от Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызового.
В направлении Лимана в Донецкой области военные преступники из армии РФ 16 раз безуспешно пытались продвинуться в сторону Дружелюбовки, Екатериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Сейчас там идет еще один бой.
В направлении Краматорска зафиксировано 3 вражеских атаки в районе Ступочек.
В направлении Торецкая отражены 3 атаки российских оккупантов неподалеку от Торецка и Щербиновки. Враг понес потери и вынужден был отступить.
В направлении Покровского подразделения ВСУ отразили 39 штурмовых и наступательных попыток российских захватчиков в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Сухой Яр, Миролюбовка, Николаевка, Лысовка, Крутый Яр, Новогродовка и Селидово.
Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова и Луча здесь Силами обороны было отражено 16 атак.
В Генштабе отмечают, что наиболее напряженной остается ситуация в районе Курахово. Здесь украинскими военными были отражены 52 попытки наступления российских окупантов вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки.
Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка, Новоселидовка и Ильинки.
Кроме этого, враг совершил четыре штурма наших позиций в районах Трудового и Максимовки.
Продолжается операция в Курской области. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Что известно о текущих и общих потерях российских окупантов
личного состава — около 697 тыс 680 (+1 тыс 270) человек,
танков — 9 тыс 170 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 18 тыс 487 (+17) ед,
артиллерийских систем — 20 тыс 76 (+37) ед,
РСЗО — 1 тыс 244 (+0) ед,
средства ПВО — 994 (+0) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 тыс 117 (+28),
крылатые ракеты — 2 тыс 628 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 28 тыс 114 (+76) ед,
специальная техника — 3 тыс 583 (+4)
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