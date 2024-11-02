По информации Генштаба, в течение суток украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 270 российских окупантов и отбили 145 вражеских атак.

Что происходит на фронте

В Харьковской области российские кафиры предприняли одну безуспешную попытку атаки в районе Волчанска.

В направлении Купянска враг провел 5 безуспешных атак неподалеку от Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызового.

В направлении Лимана в Донецкой области военные преступники из армии РФ 16 раз безуспешно пытались продвинуться в сторону Дружелюбовки, Екатериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Сейчас там идет еще один бой.

В направлении Краматорска зафиксировано 3 вражеских атаки в районе Ступочек.

В направлении Торецкая отражены 3 атаки российских оккупантов неподалеку от Торецка и Щербиновки. Враг понес потери и вынужден был отступить.

В направлении Покровского подразделения ВСУ отразили 39 штурмовых и наступательных попыток российских захватчиков в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Сухой Яр, Миролюбовка, Николаевка, Лысовка, Крутый Яр, Новогродовка и Селидово.

Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова и Луча здесь Силами обороны было отражено 16 атак.

В Генштабе отмечают, что наиболее напряженной остается ситуация в районе Курахово. Здесь украинскими военными были отражены 52 попытки наступления российских окупантов вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки.

Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка, Новоселидовка и Ильинки.

Кроме этого, враг совершил четыре штурма наших позиций в районах Трудового и Максимовки.

Продолжается операция в Курской области. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Что известно о текущих и общих потерях российских окупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну радиолокационную станцию, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава, один пункт управления БпЛА, один состав из БпЛА и еще один пункт управления захватчиков, отмечается в сводке Генштаба. Поделиться