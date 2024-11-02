За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові ліквідували ще 1270 російських окупантів та відбили 145 ворожих атак.

Що відбувається на фронті

На Харківщині російські окупанти здійснили одну безуспішну спробу атаки в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська ворог провів 5 безуспішних атак неподалік Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового.

У напрямку Лимана на Донеччині воєнні злочинці з армії РФ 16 разів безуспішно намагались просунутись у бік Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі. Наразі там триває ще один бій.

У напрямку Краматорська зафіксовано 3 ворожі атаки в районі Ступочок.

У напрямку Торецька відбито 3 атаки російських окупантів неподалік Торецька та Щербинівки. Ворог зазнав втрат і змушений був відступити.

У напрямку Покровська підрозділи ЗСУ відбили 39 штурмових і наступальних спроб російських загарбників у бік населених пунктів Суха Балка, Сухий Яр, Миролюбівка, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове.

Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового та Променя тут Силами оборони було відбито 16 атак.

У Генштабі зазначають, що найбільш напруженою залишається ситуація в районі Курахового. Тут українськими військовими було відбито 52 спроби наступу російських окупантів поблизу Острівського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки.

Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка, Новоселидівка та Іллінки.

Окрім цього ворог здійснив чотири штурми наших позицій в районах Трудового та Максимівки.

Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Що відомо про поточні та загальні втрати російських окупантів

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну радіолокаційну станцію, один засіб ППО, три райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, один склад з БпЛА та ще один пункт управління загарбників, — зазначається у зведенні Генштабу. Поширити