Між ЗСУ та армією РФ відбулося 24 боєзіткнення на Курахівському напрямку

Від початку доби 1 листопада на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Окупанти й надалі активно діють на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.
Головні тези:
- Протягом доби 1 листопада відбулося 74 бойових зіткнення на фронті, з них 24 на Курахівському напрямку.
- Окупанти продовжують активно діяти на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках, збільшивши кількість атак.
- Оперативна обстановка на Придніпровському напрямку залишається без суттєвих змін, ворог провів три невдалих штурми.
Актуальна ситуація на фронті 1 листопада
Оперативна інформація станом на 16.00 01.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку окупанти скинули дві авіабомби в район Дергачів.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня два рази намагався просунутися до наших позицій в районах Петропавлівки та Лозової. Біля Лозової триває бій.
Агресор збільшив кількість атак до 12 на Лиманському напрямку. Атакував поблизу Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісі. Чотири боєзіткнення наразі тривають.
На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів біля Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів в районах населених пунктів Торецьк, Петрівка та Костянтинівка, скинувши вісім КАБів.
Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. 21 раз за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито атаки в районах Сухої Балки, Миролюбівки, Миколаївки, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Селидового. Наразі ще тривають два бої в районі Вишневого.
Тривають бої на Курахівському напрямку. Поблизу Острівського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки протягом дня відбулось 24 бойових зіткнення, 13 атак з боку окупантів тривають.
На Времівському напрямку агресор один раз атакував позиції наших захисників в районі Трудового.
На Оріхівському напрямку окупанти наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару десятьма НАРами по Новоандріївці.
На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів три невдалих штурми.
Що відомо про втрати окупантів РФ протягом доби 31 жовтня
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один засіб ракетних військ і артилерії та дев’ять районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, — йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 696 тис 410 (+1 тис 460) осіб ліквідовано;
танків — 9162 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 18470 (+20) од.;
артилерійських систем — 20039 (+26) од.;
РСЗВ — 1244 (+1) од.;
засобів ППО — 994 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18088 (+25) од.;
крилатих ракет — 2628 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 28038 (+77) од.;
спеціальної техніки — 3579 (+9) од.
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