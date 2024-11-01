Між ЗСУ та армією РФ відбулося 24 боєзіткнення на Курахівському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 01.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини. Від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів Сумської та Харківської областей. Також ворог завдав 22 авіаційних удари, застосувавши 27 КАБів по території Курської області РФ.

На Торецькому напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів в районах населених пунктів Торецьк, Петрівка та Костянтинівка, скинувши вісім КАБів.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів біля Ступочок.

Агресор збільшив кількість атак до 12 на Лиманському напрямку. Атакував поблизу Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісі. Чотири боєзіткнення наразі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня два рази намагався просунутися до наших позицій в районах Петропавлівки та Лозової. Біля Лозової триває бій.

На Харківському напрямку окупанти скинули дві авіабомби в район Дергачів.

Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. 21 раз за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито атаки в районах Сухої Балки, Миролюбівки, Миколаївки, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Селидового. Наразі ще тривають два бої в районі Вишневого.

Тривають бої на Курахівському напрямку. Поблизу Острівського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки протягом дня відбулось 24 бойових зіткнення, 13 атак з боку окупантів тривають.

На Времівському напрямку агресор один раз атакував позиції наших захисників в районі Трудового.

На Оріхівському напрямку окупанти наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару десятьма НАРами по Новоандріївці.