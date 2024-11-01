Между ВСУ и армией РФ произошло 24 боестолкновения на Кураховском направлении.
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 24 боестолкновения на Кураховском направлении.

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток 1 ноября на фронте произошло 74 боевых столкновения. Оккупанты и дальше активно действуют на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

Главные тезисы

  • На Кураховском направлении произошло 24 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
  • Оккупанты активно действуют на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях, увеличив количество атак.
  • Оккупанты понесли значительные потери, а ВСУ продолжают защищать свои позиции на различных направлениях фронта.

Актуальная ситуация на фронте 1 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16.00 01.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населённых пунктов Сумской и Харьковской областей. Также враг нанес 22 авиационных удара, применив 27 КАБов по территории Курской области РФ.

  • На Харьковском направлении кафиры сбросили две авиабомбы в район Дергачев.

  • На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки и Лозовой. У Лозовой продолжается бой.

  • Агрессор увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Дружелюбовки, Екатериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Четыре боестолкновения продолжаются.

  • На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку кафиров возле Ступочек.

  • На Торецком направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах населенных пунктов Торецк, Петровка и Константиновка, сбросив восемь КАБов.

  • Активность врага сохраняется и на Покровском направлении. 21 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены атаки в районах Сухой Балки, Миролюбовки, Николаевки, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидового. Пока еще продолжаются два боя в районе Вишневого.

  • Продолжаются бои на Кураховском направлении. Вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки в течение дня произошло 24 боевых столкновения, 13 атак со стороны оккупантов продолжаются.

  • На Времивском направлении агрессор однажды атаковал позиции наших защитников в районе Трудового.

  • На Ореховском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудара десятью НАРами по Новоандреевке.

  • В Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма.

Что известно о потерях оккупантов РФ в течение суток 31 октября

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ракетных войск и артиллерии и девять районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, говорится в возведении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 696 тыс. 410 (+1 тыс. 460) человек ликвидировано;

  • танков — 9162 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 18470 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 20039 (+26) ед;

  • РСЗО — 1244 (+1) ед;

  • средств ПВО — 994 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 18088 (+25) ед;

  • крылатых ракет — 2628 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 28038 (+77) ед;

  • специальной техники — 3579 (+9) ед.

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