Между ВСУ и армией РФ произошло 24 боестолкновения на Кураховском направлении.

С начала суток 1 ноября на фронте произошло 74 боевых столкновения. Оккупанты и дальше активно действуют на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.
Главные тезисы
- На Кураховском направлении произошло 24 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- Оккупанты активно действуют на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях, увеличив количество атак.
- Оккупанты понесли значительные потери, а ВСУ продолжают защищать свои позиции на различных направлениях фронта.
Актуальная ситуация на фронте 1 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 01.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении кафиры сбросили две авиабомбы в район Дергачев.
На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки и Лозовой. У Лозовой продолжается бой.
Агрессор увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Дружелюбовки, Екатериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Четыре боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку кафиров возле Ступочек.
На Торецком направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах населенных пунктов Торецк, Петровка и Константиновка, сбросив восемь КАБов.
Активность врага сохраняется и на Покровском направлении. 21 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены атаки в районах Сухой Балки, Миролюбовки, Николаевки, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидового. Пока еще продолжаются два боя в районе Вишневого.
Продолжаются бои на Кураховском направлении. Вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки в течение дня произошло 24 боевых столкновения, 13 атак со стороны оккупантов продолжаются.
На Времивском направлении агрессор однажды атаковал позиции наших защитников в районе Трудового.
На Ореховском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудара десятью НАРами по Новоандреевке.
В Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма.
Что известно о потерях оккупантов РФ в течение суток 31 октября
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ракетных войск и артиллерии и девять районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, говорится в возведении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 696 тыс. 410 (+1 тыс. 460) человек ликвидировано;
танков — 9162 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 18470 (+20) ед;
артиллерийских систем — 20039 (+26) ед;
РСЗО — 1244 (+1) ед;
средств ПВО — 994 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18088 (+25) ед;
крылатых ракет — 2628 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 28038 (+77) ед;
специальной техники — 3579 (+9) ед.
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