Между ВСУ и армией РФ произошло 24 боестолкновения на Кураховском направлении.

Оперативная информация по состоянию на 16.00 01.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населённых пунктов Сумской и Харьковской областей. Также враг нанес 22 авиационных удара, применив 27 КАБов по территории Курской области РФ.

На Торецком направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах населенных пунктов Торецк, Петровка и Константиновка, сбросив восемь КАБов.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку кафиров возле Ступочек.

Агрессор увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Дружелюбовки, Екатериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки и Лозовой. У Лозовой продолжается бой.

На Харьковском направлении кафиры сбросили две авиабомбы в район Дергачев.

Активность врага сохраняется и на Покровском направлении. 21 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены атаки в районах Сухой Балки, Миролюбовки, Николаевки, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидового. Пока еще продолжаются два боя в районе Вишневого.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. Вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки в течение дня произошло 24 боевых столкновения, 13 атак со стороны оккупантов продолжаются.

На Времивском направлении агрессор однажды атаковал позиции наших защитников в районе Трудового.

На Ореховском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудара десятью НАРами по Новоандреевке.