Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби 2 листопада відбулося 107 бойових зіткнень.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 35 атак армії РФ на Курахівському напрямку від початку доби
- Окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників, загальна кількість бойових зіткнень становить 107.
- Російські загарбники завдали авіаударів по різних районах Сумської та Харківської областей.
Актуальна ситуація на фронті 2 листопада
Оперативна інформація станом на 16.00 02.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської та Харківської області. Авіаудари загарбники завдали по районах Юнаківки, Журавки та Басівки Сумської області, скинувши 5 авіабомб.
Одну атаку відбито, ще одна триває в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Також росіяни здійснили авіаудари по Слатиному та Козачій Лопані, застосувавши сім КАБів.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Два боєзіткнення закінчилися, ще п’ять — тривають. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнало Піщане.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. Незавершеними залишилися три атаки противника.
Триває одна атака на Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Івано-Дар'ївка.
Сили оборони зупинили одну атаку росіян поблизу Предтечиного на Краматорському напрямку.
За підтримки бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку противник атакував сім разів неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще п’ять — продовжуються.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Сили оборони стримують натиск противника та відбили три атаки, п’ять боєзіткнень — досі тривають. Втрати ворога уточнюються.
Найгарячіший сьогодні Курахівський напрямок — 35 разів ворог атакував поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка. 18 боїв завершено, ще 17 — продовжуються дотепер.
На Времівському напрямку окупанти чотири рази безрезультатно атакували позиції наших військ біля Трудового та Максимівки. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши шість КАБ та застосувавши 30 НАР.
На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, наші оборонці відбили дві атаки в районі Нестерянки, окрім того, ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по Лобковому та скинув авіабомби на Малу Токмачку, Юр'ївку та Новопавлівку.
На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі без успіху штурмували позиції наших оборонців. Ситуація контрольована.
Що відомо про поточні та загальні втрати російських окупантів
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну радіолокаційну станцію, один засіб ППО, три райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, один склад з БпЛА та ще один пункт управління загарбників, — зазначається у зведенні Генштабу.
особового складу — близько 697680 (+1270) осіб,
танків — 9170 (+8) од,
бойових броньованих машин — 18487 (+17) од,
артилерійських систем — 20076 (+37) од,
РСЗВ — 1244 (+0) од,
засобів ППО — 994 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18117 (+28),
крилатих ракет — 2628 (+0),
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 28114 (+76) од,
спеціальної техніки — 3583 (+4)
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