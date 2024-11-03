ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 39 ББМ и 12 танков

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1410 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновений.

На Купянском направлении за сутки произошло 13 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Загрызового, Петропавловки, Зеленого Роща, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Тернов, Ямполевки, Торского и в Серебрянском лесу. К тому же противник активно применял авиацию, задействовал 30 неуправляемых ракет и сбросил 6 КАБ.