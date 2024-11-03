ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 39 ББМ и 12 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 699090 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали более 1400 солдат и значительное количество военной техники РФ.
- В общей сложности российская армия потеряла 699090 военных с начала вторжения.
- Ситуация на фронте остается напряженной, сотни боевых столкновений происходят регулярно.
- Оборона Украины успешно действует против неприятеля, отражая его атаки в различных направлениях.
- Противник активно применяет авиацию и ракетное оружие, но украинские силы сопротивляются с усиленной обороной.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1410 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9182 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 18523 (+36) ед,
артиллерийских систем — 20086 (+10) ед,
РСЗО — 1244 (+0) ед,
средств ПВО — 994 (+0) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 18187 (+70) ед,
крылатых ракет — 2629 (+1) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 28160 (+46) ед,
специальной техники — 3584 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошло 13 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Загрызового, Петропавловки, Зеленого Роща, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Тернов, Ямполевки, Торского и в Серебрянском лесу. К тому же противник активно применял авиацию, задействовал 30 неуправляемых ракет и сбросил 6 КАБ.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, осуществил восемь атак неподалеку от Торецка и Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка, Кременная Балка и Екатериновка.
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