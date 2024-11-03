ЗСУ знищили понад 1400 солдатів РФ, 39 ББМ та 12 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 699 090 військових.
Головні тези:
- Українські військові знищили понад 1400 солдатів та більше 39 бронетехніки РФ.
- З початку вторгнення загальна кількість втрат російської армії становить 699 090 військових.
- Протягом останньої доби знищено 12 танків, 36 ББМ та 70 БпЛА оперативно-тактичного рівня ворога.
- Ситуація на фронті зафіксовує 173 бойових зіткнень, де оборона України відбиває атаки неподалік від різних населених пунктів.
- Ворог активно застосовує авіацію та некеровані ракети, протистояння на фронті триває в різних напрямках з підсиленою обороною.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1410 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9182 (+12) од,
бойових броньованих машин — 18523 (+36) од,
артилерійських систем — 20086 (+10) од,
РСЗВ — 1244 (+0) од,
засобів ППО — 994 (+0) од,
літаків — 369(+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 18187 (+70) од,
крилатих ракет — 2629 (+1) од,
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 28160 (+46) од,
спеціальної техніки — 3584 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісі. До того ж противник активно застосовував авіацію, задіяв 30 некерованих ракет та скинув 6 КАБ.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка, Кремінна Балка та Катеринівка.
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