ЗСУ знищили понад 10 тис солдатів РФ та 69 танків за тиждень

Протягом 27 жовтня по 3 листопада російські окупанти втратили у війні 10 050 військових. Також українські військові знищили 1550 одиниць озброєння та техніки армії РФ.

Що відомо про втрати армії РФ за тиждень

Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень з 27 жовтня по 3 листопада втрати противника склали близько 10050 осіб особового складу.

Крім того, ЗСУ вдалось знищити:

69 танків;

168 бойових броньованих машин;

265 артилерійських систем;

4 РСЗВ;

10 установок ППО;

600 одиниць автотехніки;

42 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, наші захисники знищили чотири ворожих ракети та 388 дронів.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1410 російських загарбників, а з техніки знищено: