ЗСУ знищили понад 10 тис солдатів РФ та 69 танків за тиждень

Протягом 27 жовтня по 3 листопада російські окупанти втратили у війні 10 050 військових. Також українські військові знищили 1550 одиниць озброєння та техніки армії РФ.
Головні тези:
- Протягом тижня у жовтні-листопаді 2021 року ЗСУ знищили понад 10 тис. солдатів та вдалося знищити 69 танків армії РФ.
- Українські військові також знищили 1550 одиниць озброєння та техніки російських окупантів.
- Генштаб повідомив, що за добу ЗСУ знищили понад 1400 ворожих солдатів та значну кількість військової техніки.
- У результаті операцій ЗСУ було зруйновано танки, бронетехніку, артилерійські системи, РСЗВ, авіатехніку та інше.
Що відомо про втрати армії РФ за тиждень
Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень з 27 жовтня по 3 листопада втрати противника склали близько 10050 осіб особового складу.
Крім того, ЗСУ вдалось знищити:
69 танків;
168 бойових броньованих машин;
265 артилерійських систем;
4 РСЗВ;
10 установок ППО;
600 одиниць автотехніки;
42 одиниці спецтехніки.
Окрім цього, наші захисники знищили чотири ворожих ракети та 388 дронів.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1410 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9182 (+12) од,
бойових броньованих машин — 18523 (+36) од,
артилерійських систем — 20086 (+10) од,
РСЗВ — 1244 (+0) од,
засобів ППО — 994 (+0) од,
літаків — 369(+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 18187 (+70) од,
крилатих ракет — 2629 (+1) од,
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 28160 (+46) од,
спеціальної техніки — 3584 (+1) од.
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