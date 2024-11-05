ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 15 танків та 40 ББМ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 15 танків та 40 ББМ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 15 танків та 40 ББМ
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 701 650 військових.

Головні тези:

  • Українські військові знищили понад 1200 солдатів РФ, 15 танків та 40 бойових броньованих машин.
  • За добу знищено значну кількість техніки РФ, включаючи танки, артилерійські системи, літаки та кораблі.
  • Протягом останніх бойових дій зафіксовано 230 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
  • Сили оборони вдало відбили 84 атаки на Курахівському напрямку та 32 напади на Лиманському напрямку.
  • Напружена ситуація також виявилася на Куп’янському, Краматорському та Времівському напрямках, де зафіксовано більше 20 атак ворога.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1260 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9208 (+15) од.;

  • бойових броньованих машин — 18 581 (+43) од.;

  • артилерійських систем — 20 150 (+29) од.;

  • РСЗВ — 1245 од.;

  • засоби ППО — 996 (+2) од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 309 (+29) од.;

  • крилатих ракет — 2631 (+2) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 28 278 (+41) од.;

  • спеціальної техніки — 3587 од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався просунутись уперед в районах Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.

  • На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районі Часового Яру та Ступочок.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові та наступальні дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе.

  • Напруженою ситуація була на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 84 атаки позицій у напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка.

  • На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій у районах Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки.

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