ЗСУ знищили вже понад 700 тис окупантів РФ з початку вторгнення
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили вже понад 700 тис окупантів РФ з початку вторгнення

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили вже понад 700 тис окупантів РФ з початку вторгнення

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 700 390 військових.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили понад 700 тис окупантів РФ від початку вторгнення.
  • Втрати російської армії складають 700 390 військових, знищено значну кількість техніки та озброєння.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень на різних напрямках, де війська України відбили декілька атак ворога.
  • Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку та інших фронтових напрямках.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9193 (+11) од.;

  • бойових броньованих машин — 18 538 (+15) од.;

  • артилерійських систем — 20 121 (+35) од.;

  • РСЗВ — 1245 (+1) од.;

  • засоби ППО — 994 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 280 (+93) од.;

  • крилатих ракет — 2629 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 28 237 (+77) од.;

  • спеціальної техніки — 3587 (+3) од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 16. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого.

  • На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва.

  • Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Торецьк, Дружба, Петрівка та Диліївка на Торецькому напрямку, до того ж ворог чотири рази намагався просунутися вперед у районі Торецька.

27 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого.

  • Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Острівського, Дальнього, Антонівки та Катеринівки окупанти 27 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

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