ЗСУ знищили вже понад 700 тис окупантів РФ з початку вторгнення

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 700 390 військових.
Головні тези:
- ЗСУ знищили понад 700 тис окупантів РФ від початку вторгнення.
- Втрати російської армії складають 700 390 військових, знищено значну кількість техніки та озброєння.
- Протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень на різних напрямках, де війська України відбили декілька атак ворога.
- Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку та інших фронтових напрямках.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9193 (+11) од.;
бойових броньованих машин — 18 538 (+15) од.;
артилерійських систем — 20 121 (+35) од.;
РСЗВ — 1245 (+1) од.;
засоби ППО — 994 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 280 (+93) од.;
крилатих ракет — 2629 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 28 237 (+77) од.;
спеціальної техніки — 3587 (+3) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 16. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва.
Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Торецьк, Дружба, Петрівка та Диліївка на Торецькому напрямку, до того ж ворог чотири рази намагався просунутися вперед у районі Торецька.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Острівського, Дальнього, Антонівки та Катеринівки окупанти 27 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
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