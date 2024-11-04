ВСУ уничтожили уже более 700 тыс окупантов РФ с начала вторжения

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 16. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызового, Кругляковки, Вишневого и Первомайского.

На лиманском направлении наши войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населённых пунктов Грековка, Терны и Диброва.