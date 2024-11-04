ВСУ уничтожили уже более 700 тыс окупантов РФ с начала вторжения

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 700390 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали уже более 700 тыс российских окупантов с начала вторжения.
- Войска Украины успешно отражают атаки противника на различных направлениях фронта.
- Силы обороны уничтожили значительное количество российской военной техники, включая танки, артиллерию и самолеты.
- За прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений на различных направлениях, где украинские защитники продолжают успешно отражать атаки окупантов.
- Боевые действия на фронте продолжаются: враг пытается продвинуться в различных районах, но украинские силы сдерживают неприятеля в ряде направлений.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9193 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 18 538 (+15) ед;
артиллерийских систем — 20 121 (+35) ед;
РСЗО — 1245 (+1) ед.;
средства ПВО — 994 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 280 (+93) ед;
крылатых ракет — 2629 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 28 237 (+77) ед;
специальной техники — 3587 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.
Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 16. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызового, Кругляковки, Вишневого и Первомайского.
На лиманском направлении наши войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населённых пунктов Грековка, Терны и Диброва.
Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Торецк, Дружба, Петровка и Дилиевка на Торецком направлении, к тому же враг четыре раза пытался продвинуться вперед в Торецком районе.
Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Островского, Дальнего, Антоновки и Екатериновки оккупанты 27 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
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