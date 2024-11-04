Між ЗСУ та армією РФ відбулося 132 боєзіткнення від початку доби

Від початку доби армія РФ продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 132. Найбільш активний ворог на Курахівському та Лиманському напрямках.
Головні тези:
- Українські війська відбили 132 ворожі атаки проти армії РФ на різних напрямках фронту.
- Оперативна інформація показує, що на Курахівському та Лиманському напрямках ворог найбільш активний.
- Армія Росії продовжує атакувати населені пункти в Сумській та Харківській областях з території РФ.
Актуальна ситуація на фронті 4 листопада
Оперативна інформація станом на 16.00 04.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сумська та Харківська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили райони населених пунктів прикордоння. Серед них — Павлівка, Олександрівка, Відродженівське, Рогізне, Журавка, Зноб-Трубчевська.
На Харківському напрямку на даний час триває чотири атаки противника у районі Вовчанська. Ще дві атаки вже відбито.
На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вешневого, Лозової, Кругляківки. Три з них тривають.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 18 атак на позиції українців в напрямку Чернещини, Греківки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського. П’ять боєзіткнень завершилися, 13 — продовжуються.
На Сіверському напрямку загарбники один раз безуспішно штурмували позицію наших захисників в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Часового Яру та Ступочок. Два боєзіткнення досі тривають.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, п’ять разів намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка. Українські воїни дали гідну відсіч. Дві авіабомби окупанти скинули в районі Диліївки.
З початку доби загарбники здійснили вже одинадцять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку. Бої тривають поблизу Променя, Лисівки, Селидового, Юр’ївки та Вишневого. Калинове зазнало ударів КАБами та НАРами.
Найгарячіше зараз на Курахівському напрямку, тут вже зафіксовано 51 ворожу атаку в районах населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка. У районі Кремінної Балки окупанти докладають зусиль — провели 19 штурмів, дев’ять з яких тривають.
На Времівському напрямку триває два боєзіткнення неподалік Трудового. Три атаки за сьогодні вже відбито українськими захисниками.
На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Степового та Оріхова. По Таврійському та в район Малої Токмачки ворог скинув п’ять керованих авіаційних бомб.
На Придніпровському напрямку успішно відбито один ворожий штурм. В той же час ворог завдав авіаудару НАРами по Миколаївці.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9193 (+11) од.;
бойових броньованих машин — 18 538 (+15) од.;
артилерійських систем — 20 121 (+35) од.;
РСЗВ — 1245 (+1) од.;
засобів ППО — 994 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 280 (+93) од.;
крилатих ракет — 2629 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 28 237 (+77) од.;
спеціальної техніки — 3587 (+3) од.
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