Между ВСУ и армией РФ произошло 132 боестолкновения с начала суток

С начала суток армия РФ продолжает наступательные действия, количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 132. Наиболее активный враг на Кураховском и Лиманском направлениях.
Главные тезисы
- На фронте произошло 132 боестолкновения между армией РФ и ВСУ с начала суток.
- Несмотря на сопротивление украинских войск, армия РФ продолжает наступательные действия, особенно активна на Кураховском и Лиманском направлениях.
- Украинские войска успешно отражают вражеские атаки на разных участках фронта, уничтожив значительное количество военной техники российских захватчиков.
Актуальная ситуация на фронте 4 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 04.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сумская и Харьковская области продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории РФ. Так, во враждебное огневое влияние попали районы населенных пунктов приграничья. Среди них — Павловка, Александровка, Возрожденское, Рогизное, Журавка, Зноб-Трубчевская.
На Харьковском направлении в настоящее время продолжается четыре атаки противника в районе Волчанска. Еще две атаки уже отбиты.
На Купянском направлении противник девять раз начинал штурмовать позиции наших подразделений возле Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вешневого, Лозовой, Кругляковки. Три из них продолжаются.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 18 атак на позиции украинцев в направлении Чернещины, Грековки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского. Пять боеприкосновений завершились, 13 — продолжаются.
На Северском направлении захватчики однажды безуспешно штурмовали позицию наших защитников в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении кафиры атаковали пять раз в районах Временного Яра и Ступочек. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации пять раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка. Украинские воины дали достойный отпор. Две авиабомбы оккупанты сбросили в районе Дилиевки.
С начала суток захватчики предприняли уже одиннадцать попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Бои продолжаются вблизи Луча, Лисовки, Селидового, Юрьевки и Вишневого. Калиновое получило удары КАБами и НАРами.
Горячее сейчас на Кураховском направлении, здесь уже зафиксирована 51 вражеская атака в районах населенных пунктов Волченко, Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка. В районе Кременной Балки оккупанты прилагают усилия — провели 19 штурмов, девять из которых продолжаются.
На Времивском направлении продолжается два боеприкосновения неподалеку от Трудового. Три атаки за сегодня уже отбиты украинскими защитниками.
На Ореховском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Степного и Орехова. По Таврическому и в район Малой Токмачки враг сбросил пять управляемых авиационных бомб.
На Приднепровском направлении успешно отражен один вражеский штурм. В то же время враг нанес авиаудару НАРами по Николаевке.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны в сутки ликвидировали 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9193 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 18 538 (+15) ед;
артиллерийских систем — 20 121 (+35) ед;
РСЗО — 1245 (+1) ед.;
средств ПВО — 994 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 280 (+93) ед;
крылатых ракет — 2629 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 28 237 (+77) ед;
специальной техники — 3587 (+3) ед.
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