Между ВСУ и армией РФ произошло 132 боестолкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 04.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сумская и Харьковская области продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории РФ. Так, во враждебное огневое влияние попали районы населенных пунктов приграничья. Среди них — Павловка, Александровка, Возрожденское, Рогизное, Журавка, Зноб-Трубчевская.

На Краматорском направлении кафиры атаковали пять раз в районах Временного Яра и Ступочек. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении захватчики однажды безуспешно штурмовали позицию наших защитников в районе Белогоровки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 18 атак на позиции украинцев в направлении Чернещины, Грековки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского. Пять боеприкосновений завершились, 13 — продолжаются.

На Купянском направлении противник девять раз начинал штурмовать позиции наших подразделений возле Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вешневого, Лозовой, Кругляковки. Три из них продолжаются.

На Харьковском направлении в настоящее время продолжается четыре атаки противника в районе Волчанска. Еще две атаки уже отбиты.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации пять раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка. Украинские воины дали достойный отпор. Две авиабомбы оккупанты сбросили в районе Дилиевки.

С начала суток захватчики предприняли уже одиннадцать попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Бои продолжаются вблизи Луча, Лисовки, Селидового, Юрьевки и Вишневого. Калиновое получило удары КАБами и НАРами.

Горячее сейчас на Кураховском направлении, здесь уже зафиксирована 51 вражеская атака в районах населенных пунктов Волченко, Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка. В районе Кременной Балки оккупанты прилагают усилия — провели 19 штурмов, девять из которых продолжаются.

На Времивском направлении продолжается два боеприкосновения неподалеку от Трудового. Три атаки за сегодня уже отбиты украинскими защитниками.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Степного и Орехова. По Таврическому и в район Малой Токмачки враг сбросил пять управляемых авиационных бомб.