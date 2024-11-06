ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 11 ББМ и 20 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового, Синьковки и Кругляковки. В данном направлении враг активно применял авиацию.

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Твердохлебового, Новомихайловки, Макеевки, Тернов и Катериновки.