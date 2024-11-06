ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 11 ББМ и 20 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 11 ББМ и 20 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 11 ББМ и 20 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 702 900 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили более 1200 солдат РФ, 11 ББМ и 20 артсистем, увеличивая общие потери российской армии до 702 900 военных.
  • За сутки силы обороны фиксировали 140 боевых столкновений, во время которых отразили атаки окупантов на разных направлениях, в том числе с использованием авиации.
  • Генштаб сообщил об успешной ликвидации 1250 российских захватчиков и значительных лишениях вражеской техники, включая танки, бронетехнику, артиллерию и самолеты.
  • В разных направлениях, включая Купянский, Лиманский, Торецкий, Покровский и Кураховский, произошли многочисленные атаки и попытки врага продвинуться в глубь территории.
  • Украинские защитники находятся на высоком уровне боевой готовности, эффективно отражая атаки иностранного агрессора по всем направлениям контроля.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9214 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 18 592 (+11) ед;

  • артиллерийских систем — 20 170 (+20) ед;

  • РСЗО — 1245 ед.;

  • средства ПВО — 996 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 366 (+57) ед;

  • крылатых ракет — 2631 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 28 333 (+55) ед;

  • специальной техники — 3588 (+1) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового, Синьковки и Кругляковки. В данном направлении враг активно применял авиацию.

  • На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Твердохлебового, Новомихайловки, Макеевки, Тернов и Катериновки.

  • Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил две атаки неподалеку от Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Проминь, Лисовка, Новогродовка, Крутый Яр, Селидово и Гродовка.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 56 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Екатериновки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки.

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