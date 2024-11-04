Пытались помешать операции ВСУ в Курщине. СБУ объявила подозрение трем украинцам
Категория
Украина
Дата публикации

Пытались помешать операции ВСУ в Курщине. СБУ объявила подозрение трем украинцам

СБУ
Пытались помешать операции ВСУ в Курщине. СБУ объявила подозрение трем украинцам
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СБУ собрала доказательства против трех украинских граждан, которые, находясь в составе армии РФ, пытались сорвать операцию ВСУ в Курской области. Однако предатели попали в плен.

Главные тезисы

  • Трое украинцев, служивших в армии РФ, задержаны СБУ по подозрению в попытке помешать операциям ВСУ в Курщине.
  • Задержанные хотели сорвать операцию ВСУ в Курской области, однако были взяты в плен украинскими военными.
  • СБУ объявила подозрение бывшему крымчанину, жителю оккупированной Луганщины и гражданину Черниговщины за измену.
  • Фейковый волонтер ООН, шпионивший за ВСУ, также был задержан. Он собирал шпионскую информацию об украинских подразделениях для российских спецслужб.
  • Задержанным украинцам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за совершенное государственное предательство.

Что известно о госизменниках

По материалам следствия, задержанные служили в 810-й отдельной бригаде морской пехоты РФ и в августе и сентябре этого года обстреливали позиции ВСУ вблизи города Суджа.

Они были взяты в плен после разгрома вражеской колонны украинскими штурмовыми подразделениями при поддержке артиллерии.

Среди задержанных — бывший крымчанин, который в 2022 году "мобилизовался" в российский Южный военный округ, заключивший контракт с минобороны РФ в Москве житель оккупированной Луганщины и гражданин Черниговщины, после начала войны выехавший в Брянск, получил российский паспорт и добровольно поступил к российским оккупационным силам.

СБУ сообщила задержанным о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала фейкового волонтера ООН, который шпионил за ВСУ

Как сообщает СБУ, подозреваемый — 34-летний местный волонтер, работавший в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Он собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны на Покровском направлении, где продолжаются активные бои. Его задачей было выявление позиций украинской пехоты и артиллерии.

Как установила СБУ, подозреваемый под видом доставки гуманитарной помощи объезжал Покровск и близлежащие населенные пункты, собирая координаты для передачи российскому куратору — сотруднику российских спецслужб.

Российские войска планировали использовать эти данные для новых атак на Покровск, в том числе с помощью управляемых авиабомб и FPV-дронов.

Задержанному предъявлено подозрение в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий пожизненное заключение с конфискацией имущества

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