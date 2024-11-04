Пытались помешать операции ВСУ в Курщине. СБУ объявила подозрение трем украинцам

СБУ собрала доказательства против трех украинских граждан, которые, находясь в составе армии РФ, пытались сорвать операцию ВСУ в Курской области. Однако предатели попали в плен.
Главные тезисы
- Трое украинцев, служивших в армии РФ, задержаны СБУ по подозрению в попытке помешать операциям ВСУ в Курщине.
- Задержанные хотели сорвать операцию ВСУ в Курской области, однако были взяты в плен украинскими военными.
- СБУ объявила подозрение бывшему крымчанину, жителю оккупированной Луганщины и гражданину Черниговщины за измену.
- Фейковый волонтер ООН, шпионивший за ВСУ, также был задержан. Он собирал шпионскую информацию об украинских подразделениях для российских спецслужб.
- Задержанным украинцам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за совершенное государственное предательство.
Что известно о госизменниках
По материалам следствия, задержанные служили в 810-й отдельной бригаде морской пехоты РФ и в августе и сентябре этого года обстреливали позиции ВСУ вблизи города Суджа.
Они были взяты в плен после разгрома вражеской колонны украинскими штурмовыми подразделениями при поддержке артиллерии.
СБУ сообщила задержанным о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ задержала фейкового волонтера ООН, который шпионил за ВСУ
Как сообщает СБУ, подозреваемый — 34-летний местный волонтер, работавший в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
Он собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны на Покровском направлении, где продолжаются активные бои. Его задачей было выявление позиций украинской пехоты и артиллерии.
Как установила СБУ, подозреваемый под видом доставки гуманитарной помощи объезжал Покровск и близлежащие населенные пункты, собирая координаты для передачи российскому куратору — сотруднику российских спецслужб.
Российские войска планировали использовать эти данные для новых атак на Покровск, в том числе с помощью управляемых авиабомб и FPV-дронов.
Задержанному предъявлено подозрение в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий пожизненное заключение с конфискацией имущества
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