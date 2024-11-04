Намагалися завадити операції ЗСУ на Курщині. СБУ оголосила підозру трьом українцям

СБУ зібрала докази проти трьох українських громадян, які, перебуваючи у складі армії РФ, намагалися зірвати операцію ЗСУ в Курській області. Проте зрадники потрапили в полон.
Головні тези:
- Троє українців, які служили в армії РФ, затримані СБУ за підозрою у спробі завадити операціям ЗСУ на Курщині.
- Затримані хотіли зірвати операцію ЗСУ в Курській області, проте були взяті в полон українськими військовими.
- СБУ оголосила підозру колишньому кримчанину, жителю окупованої Луганщини та громадянинові Чернігівщини за державну зраду.
- Фейковий волонтер ООН, який шпигував за ЗСУ, також був затриманий. Він збирав шпигунську інформацію про українські підрозділи для російських спецслужб.
- Затриманим українцям загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за вчинену державну зраду.
Що відомо про держзрадників
За матеріалами слідства, затримані служили в 810-й окремій бригаді морської піхоти РФ і в серпні та вересні цього року обстрілювали позиції ЗСУ поблизу міста Суджа.
Їх було взято в полон після розгрому ворожої колони українськими штурмовими підрозділами за підтримки артилерії.
СБУ повідомила затриманим про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
СБУ затримала фейкового волонтера ООН, який шпигував за ЗСУ
Як повідомляє СБУ, підозрюваний — 34-річний місцевий волонтер, що працював у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Він збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку, де тривають активні бої. Його завданням було виявлення позицій української піхоти та артилерії.
Як встановила СБУ, підозрюваний під виглядом доставки гуманітарної допомоги об'їжджав Покровськ та прилеглі населені пункти, збираючи координати для передачі російському куратору — співробітнику російських спецслужб.
Російські війська планували використовувати ці дані для нових атак на Покровськ, зокрема за допомогою керованих авіабомб та FPV-дронів.
Затриманому пред’явлено підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, що передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-