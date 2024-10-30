Допомагав окупантам удосконалювати "шахеди". СБУ затримала проросійського вченого

У Харкові затримали ученого-механіка, який на замовлення рашистів розробляв креслення для удосконалення “шахедів”. Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.

Що відомо про затриманого ученого-поплічника армії РФ

Як зазначає СБУ, учений дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.

Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією РФ, що займається виробництвом ударних дронів типу «Шахед», які рашисти маркують під назвою «Герань-2».

Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БпЛА.

Фото — ssu.gov.ua

Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини до РФ. Там він влаштувався до московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для збройних сил РФ. Поширити

Яке покарання загрожує затриманому

Контррозвідники Служби безпеки задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в обласному центрі.

Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь рф.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта — колишньому студенту Харківського вишу, який переховується у РФ.