Допомагав окупантам удосконалювати "шахеди". СБУ затримала проросійського вченого

У Харкові затримали ученого-механіка, який на замовлення рашистів розробляв креслення для удосконалення “шахедів”. Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.
Головні тези:
- Учений-поплічник армії РФ дистанційно передавав технологічні розробки для модернізації двигунів та катапультних установок “шахедів”.
- Затриманий вчений залучив до проєктних робіт колишнього студента, який розробляє дрони для Збройних сил РФ.
- Зловмиснику загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за пособництво державі-агресору.
- СБУ також планує повідомити про підозру спільнику в чині колишньому студенту, що переховується в Росії.
Що відомо про затриманого ученого-поплічника армії РФ
Як зазначає СБУ, учений дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.
Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією РФ, що займається виробництвом ударних дронів типу «Шахед», які рашисти маркують під назвою «Герань-2».
Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БпЛА.
Яке покарання загрожує затриманому
Контррозвідники Служби безпеки задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в обласному центрі.
Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь рф.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта — колишньому студенту Харківського вишу, який переховується у РФ.
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