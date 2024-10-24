Працювали на Росію. СБУ затримала на Харківщині ще двох коригувальників

СБУ викрила ще двох коригувальників на Харківщині: одну із них ФСБ завербувала через пропозицію «близьких стосунків».
Головні тези:
- СБУ затримала двох коригувальників на Харківщині, які розвідували військові геолокації для ФСБ.
- Одним із затриманих є контрактниця, яку завербували через пропозицію «близьких стосунків» через Телеграм-канали.
- Прокремлівський блогер також виявився фігурантом, який передавав геолокації українських військ ворожому каналу.
На Харківщині затримано двох коригувальників ФСБ
Вони збирали координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів.
Жінку завербували через Телеграм-канали, де на неї вийшов представник ФСБ, який видавав себе за «пересічного» громадянина і запропонував близькі стосунки.
Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати локації Сил оборони у Харкові та прилеглих територіях.
Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників.
Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ.
Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
СБУ викрила коригувальника ракетно-дронових ударів по оборонцях Харкова
Для наведення російських ракет в «обхід» ППО агент намагався виявити та передати окупантам локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Щоб встановити координати військових об’єктів зрадник обходив місцевість, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.
Отримані відомості він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді фото- і відеофайлів з детальним описом.
Додатково зловмисник відстежував наслідки повітряних атак Росії на Харків. Для цього він отримував від ФСБ координати можливих «прильотів», а потім проводив там дорозвідку.
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