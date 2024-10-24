Працювали на Росію. СБУ затримала на Харківщині ще двох коригувальників

СБУ викрила ще двох коригувальників на Харківщині: одну із них ФСБ завербувала через пропозицію «близьких стосунків».

На Харківщині затримано двох коригувальників ФСБ

Вони збирали координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів.

Однією із інформаторок була 35-річна контрактниця військової частини, що дислокується у Харківській області. Поширити

Жінку завербували через Телеграм-канали, де на неї вийшов представник ФСБ, який видавав себе за «пересічного» громадянина і запропонував близькі стосунки.

Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати локації Сил оборони у Харкові та прилеглих територіях.

Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників.

Затримання коригувальника вогню

Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ.

На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку. Поширити

Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

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Для наведення російських ракет в «обхід» ППО агент намагався виявити та передати окупантам локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Щоб встановити координати військових об’єктів зрадник обходив місцевість, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.

Отримані відомості він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді фото- і відеофайлів з детальним описом.

Додатково зловмисник відстежував наслідки повітряних атак Росії на Харків. Для цього він отримував від ФСБ координати можливих «прильотів», а потім проводив там дорозвідку.