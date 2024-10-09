СБУ затримала коригувальника ФСБ. Його завербували через "медову пастку"
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ затримала коригувальника ФСБ. Його завербували через "медову пастку"

СБУ
СБУ затримала коригувальника ФСБ. Його завербували через "медову пастку"

Контррозвідка СБУ затримала інформатора ФСБ, який діяв у Донецькій та Сумській областях. Агент розвідував позиції українських військ та коригував повітряні удари окупантів.

Головні тези:

  • СБУ затримала інформатора ФСБ, який коригував повітряні удари окупантів.
  • Затриманий агент був завербований через “медову пастку” на сайті знайомств.
  • Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми за незаконну розвідувальну діяльність.
  • Агент передавав дані російським спецслужбам про українські військові позиції та дії ППО.
  • Затриманий перебуває під вартою, очікує надходження покарання за вчинені злочини.

Що відомо про затриманого агента

Як повідомили в СБУ, найбільший інтерес ворога викликали локації Сил оборони на Покровському напрямку, одному з найгарячіших фронтів.

Агентом був 23-річний житель Покровська, якого завербували через так звану "медову пастку" на сайті знайомств. Представниця російської спецслужби запропонувала йому "ближче познайомитися" і доручила збирати інформацію, — повідомляє СБУ.

Фото - t.me/SBUkr

Згодом молодик почав таємно фіксувати позиції українських військ у районі Покровська та передавати інформацію російським окупантам про наслідки їхніх авіаударів.

Після цього ФСБ доручила йому нове завдання — спостерігати за роботою української ППО на Сумщині.

Він орендував квартиру в обласному центрі, де облаштував спостережний пункт. На підвіконні квартири агент встановив телефон із додатковими батареями, який забезпечував постійну онлайн-трансляцію повітряних атак для російських спецслужб.

Фото - t.me/SBUkr/13073

Яке покарання загрожує затриманому

СБУ затримала інформатора та вилучила телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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