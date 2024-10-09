СБУ затримала коригувальника ФСБ. Його завербували через "медову пастку"

Контррозвідка СБУ затримала інформатора ФСБ, який діяв у Донецькій та Сумській областях. Агент розвідував позиції українських військ та коригував повітряні удари окупантів.
Головні тези:
- СБУ затримала інформатора ФСБ, який коригував повітряні удари окупантів.
- Затриманий агент був завербований через “медову пастку” на сайті знайомств.
- Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми за незаконну розвідувальну діяльність.
- Агент передавав дані російським спецслужбам про українські військові позиції та дії ППО.
- Затриманий перебуває під вартою, очікує надходження покарання за вчинені злочини.
Що відомо про затриманого агента
Як повідомили в СБУ, найбільший інтерес ворога викликали локації Сил оборони на Покровському напрямку, одному з найгарячіших фронтів.
Згодом молодик почав таємно фіксувати позиції українських військ у районі Покровська та передавати інформацію російським окупантам про наслідки їхніх авіаударів.
Після цього ФСБ доручила йому нове завдання — спостерігати за роботою української ППО на Сумщині.
Він орендував квартиру в обласному центрі, де облаштував спостережний пункт. На підвіконні квартири агент встановив телефон із додатковими батареями, який забезпечував постійну онлайн-трансляцію повітряних атак для російських спецслужб.
Яке покарання загрожує затриманому
СБУ затримала інформатора та вилучила телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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