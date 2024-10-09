СБУ затримала коригувальника ФСБ. Його завербували через "медову пастку"

Контррозвідка СБУ затримала інформатора ФСБ, який діяв у Донецькій та Сумській областях. Агент розвідував позиції українських військ та коригував повітряні удари окупантів.

Що відомо про затриманого агента

Як повідомили в СБУ, найбільший інтерес ворога викликали локації Сил оборони на Покровському напрямку, одному з найгарячіших фронтів.

Агентом був 23-річний житель Покровська, якого завербували через так звану "медову пастку" на сайті знайомств. Представниця російської спецслужби запропонувала йому "ближче познайомитися" і доручила збирати інформацію, — повідомляє СБУ. Поширити

Фото - t.me/SBUkr

Згодом молодик почав таємно фіксувати позиції українських військ у районі Покровська та передавати інформацію російським окупантам про наслідки їхніх авіаударів.

Після цього ФСБ доручила йому нове завдання — спостерігати за роботою української ППО на Сумщині.

Він орендував квартиру в обласному центрі, де облаштував спостережний пункт. На підвіконні квартири агент встановив телефон із додатковими батареями, який забезпечував постійну онлайн-трансляцію повітряних атак для російських спецслужб.

Фото - t.me/SBUkr/13073

Яке покарання загрожує затриманому

СБУ затримала інформатора та вилучила телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.