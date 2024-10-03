Коригував удари росіян по підрозділах ЗСУ. СБУ затримала дезертира
Категорія
Україна
Дата публікації

Коригував удари росіян по підрозділах ЗСУ. СБУ затримала дезертира

Офіс Генерального прокурора
Коригував удари росіян по підрозділах ЗСУ. СБУ затримала дезертира
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Служба безпеки України затримала дезертира, який перейшов на бік ворога та коригував російські удари по розташуваннях підрозділів ЗСУ на Вінниччині та Сумщині.

Що відомо про затриманого дезертира

Зловмисником виявився 23-річний контрактник ЗСУ, який у травні самовільно покинув свою військову частину. Через Telegram він потрапив у поле зору російських спецслужб, які запропонували йому "легкі" гроші за співпрацю.

Спочатку він збирав інформацію про позиції протиповітряної оборони ЗСУ у Вінницькій області, а потім був відправлений до Сумської області для шпигування за підрозділами Сил оборони.

Зрадник орендував квартиру поблизу кордону з Росією і намагався увійти в довіру до місцевих жителів, видаючи себе за військовослужбовця. Він фотографував військові об’єкти і передавав їхні координати через електронні карти.

Росіяни використовували отриману інформацію для підготовки ударів керованими авіабомбами, дронами та ракетами.

Яке покарання загрожує зраднику

СБУ оперативно викрила зрадника за місцем його проживання. Йому висунули підозру за статтями:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану);

  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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