Корректировал удары россиян по подразделениям ВСУ. СБУ задержала дезертира

Служба безопасности Украины задержала дезертира, который перешел на сторону врага и корректировал российские удары по расположениям подразделений ВСУ в Винницкой и Сумской областях.

Что известно о задержанном дезертире

Злоумышленником оказался 23-летний контрактник ВСУ, в мае самовольно покинувший свою воинскую часть. Из-за Telegram он попал в поле зрения российских спецслужб, предложивших ему "легкие" деньги за сотрудничество.

Сначала он собирал информацию о позициях противовоздушной обороны ВСУ в Винницкой области, а затем был отправлен в Сумскую область для шпионства по подразделениям Сил обороны.

Предатель арендовал квартиру у границы с Россией и пытался войти в доверие к местным жителям, выдавая себя за военнослужащего. Он фотографировал военные объекты и передавал их координаты через электронные карты. Поделиться

Россияне использовали полученную информацию для подготовки ударов управляемыми авиабомбами, дронами и ракетами.

Какое наказание грозит предателю

СБУ оперативно разоблачила предателя по месту его жительства. Ему выдвинули подозрение по статьям:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.