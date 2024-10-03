Корректировал удары россиян по подразделениям ВСУ. СБУ задержала дезертира
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировал удары россиян по подразделениям ВСУ. СБУ задержала дезертира

Офис Генерального прокурора
Корректировал удары россиян по подразделениям ВСУ. СБУ задержала дезертира
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Служба безопасности Украины задержала дезертира, который перешел на сторону врага и корректировал российские удары по расположениям подразделений ВСУ в Винницкой и Сумской областях.

Что известно о задержанном дезертире

Злоумышленником оказался 23-летний контрактник ВСУ, в мае самовольно покинувший свою воинскую часть. Из-за Telegram он попал в поле зрения российских спецслужб, предложивших ему "легкие" деньги за сотрудничество.

Сначала он собирал информацию о позициях противовоздушной обороны ВСУ в Винницкой области, а затем был отправлен в Сумскую область для шпионства по подразделениям Сил обороны.

Предатель арендовал квартиру у границы с Россией и пытался войти в доверие к местным жителям, выдавая себя за военнослужащего. Он фотографировал военные объекты и передавал их координаты через электронные карты.

Россияне использовали полученную информацию для подготовки ударов управляемыми авиабомбами, дронами и ракетами.

Какое наказание грозит предателю

СБУ оперативно разоблачила предателя по месту его жительства. Ему выдвинули подозрение по статьям:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);

  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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