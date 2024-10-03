Корректировал удары россиян по подразделениям ВСУ. СБУ задержала дезертира

Служба безопасности Украины задержала дезертира, который перешел на сторону врага и корректировал российские удары по расположениям подразделений ВСУ в Винницкой и Сумской областях.
Что известно о задержанном дезертире
Злоумышленником оказался 23-летний контрактник ВСУ, в мае самовольно покинувший свою воинскую часть. Из-за Telegram он попал в поле зрения российских спецслужб, предложивших ему "легкие" деньги за сотрудничество.
Сначала он собирал информацию о позициях противовоздушной обороны ВСУ в Винницкой области, а затем был отправлен в Сумскую область для шпионства по подразделениям Сил обороны.
Россияне использовали полученную информацию для подготовки ударов управляемыми авиабомбами, дронами и ракетами.
Какое наказание грозит предателю
СБУ оперативно разоблачила предателя по месту его жительства. Ему выдвинули подозрение по статьям:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);
ч. 4 ст. 408 (дезертирство в условиях военного положения).
В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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