СБУ задержала корректировщика ФСБ. Его завербовали из-за "медовой ловушки"

Контрразведка СБУ задержала действовавшего в Донецкой и Сумской областях информатора ФСБ. Агент разведывал позиции украинских войск и корректировал воздушные удары окупантов.
Главные тезисы
- Информатора ФСБ задержали контрразведчики СБУ за сбор и передачу информации о позициях украинских военных.
- Агента завербовали через “медовую ловушку” на сайте знакомств, предложив “ближе познакомиться”.
- Задержанный агент передавал данные об украинских военных позициях и корректировал воздушные удары оккупантов.
- СБУ изъяла телефоны, используемые агентом, и он грозит до 12 лет тюрьмы по статье Уголовного кодекса Украины.
- Действия задержанного квалифицированы как несанкционированное распространение информации в условиях военного положения.
Что известно о задержанном агенте
Как сообщили в СБУ, наибольший интерес врага вызвали локации сил обороны на Покровском направлении, одном из самых горячих фронтов.
Впоследствии молодой человек начал фиксировать украинские военные позиции в районе Покровска и передавать данные оккупантам о последствиях авиаударов.
После этого ФСБ отправила агента в Сумскую область, чтобы отслеживать работу украинского ПВО. Для выполнения задач он арендовал квартиру в областном центре и установил на подоконнике мобильный телефон с дополнительными источниками питания, который вел онлайн трансляцию воздушных атак для ФСБ.
Какое наказание грозит задержанному
СБУ задержала информатора и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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