СБУ задержала корректировщика ФСБ. Его завербовали из-за "медовой ловушки"

Контрразведка СБУ задержала действовавшего в Донецкой и Сумской областях информатора ФСБ. Агент разведывал позиции украинских войск и корректировал воздушные удары окупантов.

Что известно о задержанном агенте

Как сообщили в СБУ, наибольший интерес врага вызвали локации сил обороны на Покровском направлении, одном из самых горячих фронтов.

Агентом был 23-летний житель Покровска, которого завербовали из-за так называемой "медовой ловушки" на сайте знакомств. Представительница российской спецслужбы предложила ему "ближе познакомиться" и поручила собирать информацию, сообщает СБУ. Поделиться

Впоследствии молодой человек начал фиксировать украинские военные позиции в районе Покровска и передавать данные оккупантам о последствиях авиаударов.

После этого ФСБ отправила агента в Сумскую область, чтобы отслеживать работу украинского ПВО. Для выполнения задач он арендовал квартиру в областном центре и установил на подоконнике мобильный телефон с дополнительными источниками питания, который вел онлайн трансляцию воздушных атак для ФСБ.

Какое наказание грозит задержанному

СБУ задержала информатора и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).