"Сливала" локации Сил обороны в Харькове. СБУ задержала осведомительницу РФ
Категория
Украина
Дата публикации

"Сливала" локации Сил обороны в Харькове. СБУ задержала осведомительницу РФ

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины арестовала вражескую осведомительницу, которая разведывала локации Сил обороны в Харькове и передавала эту информацию российским спецслужбам.

Главные тезисы

  • Осведомительница была задержана за передачу локаций Сил обороны в Харькове российским спецслужбам.
  • Женщина выставляла идентифицированную информацию в Телеграм-канале для сбора разведданных о дислокации украинских подразделений.
  • Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы за несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины.

СБУ задержала осведомительницу России в Харькове

Служба безопасности задержала в Харькове еще одну вражескую приспешницу, действовавшую в интересах государства-агрессора. Злоумышленница "сливала" в один из Телеграм-каналов локации Сил обороны.

В первую очередь речь идет о местах сосредоточения и маршрутах движения украинских защитников, а также местах их временного пребывания.

Как установило расследование, фигуранткой является 44-летняя местная жительница, работающая в сфере общественного транспорта.

Во время исполнения служебных обязанностей женщина скрыто фиксировала время и места, где находились военнослужащие отдельных подразделений Вооруженных сил Украины.

В режиме онлайн она готовила текстовые сообщения с указанием локаций Сил обороны.

Затем злоумышленница публиковала закрытые сведения в Телеграм-канале, используемом российскими спецслужбами для сбора разведданных о дислокации подразделений ВСУ.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали подрывную деятельность фигурантки и задержали ее в собственном доме. У задержанной изъят мобильный телефон с поличным.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

В Харькове задержали вражескую агентку

В СБУ отмечают, что женщина в свободное от работы время помогала россиянам попасть в пункты базирования Сил обороны в Харькове.

Она получала от оккупантов геолокацию потенциальных целей, а затем проводила там доразведку.

Когда находилась возле объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить ориентировочное количество личного состава и военной техники.

Получившуюся информацию она передавала своему российскому куратору в виде текстовых сообщений с указанием координат на Google-картах.

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