"Зливала" локації Сил оборони у Харкові. СБУ затримала інформаторку РФ

Служба безпеки України арештувала ворожу інформаторку, яка розвідувала локації Сил оборони у Харкові та передавала цю інформацію російським спецслужбам.
Головні тези:
- Служба безпеки України затримала ворожу інформаторку, яка розвідувала та передавала локації Сил оборони у Харкові.
- Жінка викладала ідентифіковану інформацію в Телеграм-каналі, який використовували російські спецслужби для збирання розвідданих про дислокацію українських підрозділів.
- Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України.
СБУ затримала інформаторку Росії в Харкові
Служба безпеки затримала у Харкові ще одну ворожу поплічницю, яка діяла в інтересах держави-агресора. Зловмисниця «зливала» в один із Телеграм-каналів локації Сил оборони.
Насамперед мова йде про місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їх тимчасового перебування.
Як встановило розслідування, фігуранткою є 44-річна місцева жителька, яка працює у сфері громадського транспорту.
У режимі онлайн вона готувала текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони.
Потім зловмисниця публікувала закриті відомості у Телеграм-каналі, який російські спецслужби використовували для збирання розвідданих про дислокацію підрозділів ЗСУ.
Співробітники Служби безпеки задокументували підривну діяльність фігурантки і затримали її у власному помешканні. У затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинів.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
У Харкові затримали ворожу агентку
У СБУ зазначають, що жінка у вільний від роботи час допомагала росіянам поцілити у пункти базування Сил оборони в Харкові.
Вона отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.
Коли перебувала біля об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки.
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