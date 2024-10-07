"Зливала" локації Сил оборони у Харкові. СБУ затримала інформаторку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

"Зливала" локації Сил оборони у Харкові. СБУ затримала інформаторку РФ

СБУ
СБУ

Служба безпеки України арештувала ворожу інформаторку, яка розвідувала локації Сил оборони у Харкові та передавала цю інформацію російським спецслужбам.

Головні тези:

  • Служба безпеки України затримала ворожу інформаторку, яка розвідувала та передавала локації Сил оборони у Харкові.
  • Жінка викладала ідентифіковану інформацію в Телеграм-каналі, який використовували російські спецслужби для збирання розвідданих про дислокацію українських підрозділів.
  • Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі за несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України.

СБУ затримала інформаторку Росії в Харкові

Служба безпеки затримала у Харкові ще одну ворожу поплічницю, яка діяла в інтересах держави-агресора. Зловмисниця «зливала» в один із Телеграм-каналів локації Сил оборони.

Насамперед мова йде про місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їх тимчасового перебування.

Як встановило розслідування, фігуранткою є 44-річна місцева жителька, яка працює у сфері громадського транспорту.

Під час виконання службових обов'язків жінка приховано фіксувала час та місця, де перебували військовослужбовці окремих підрозділів Збройних Сил України.

У режимі онлайн вона готувала текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони.

Потім зловмисниця публікувала закриті відомості у Телеграм-каналі, який російські спецслужби використовували для збирання розвідданих про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Співробітники Служби безпеки задокументували підривну діяльність фігурантки і затримали її у власному помешканні. У затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Харкові затримали ворожу агентку

У СБУ зазначають, що жінка у вільний від роботи час допомагала росіянам поцілити у пункти базування Сил оборони в Харкові.

Вона отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.

Коли перебувала біля об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки.

Отриману інформацію вона передавала своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень із позначенням координат на Google-картах.

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