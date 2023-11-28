Коригувала удари десятка "шахедів". СБУ затримала агентку РФ

В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у співпраці з РФ та передаванні інформації про базування Сил оборони.

СБУ затримала жінку-агента російського ГРУ

Як стверджують в СБУ, жінка передала росіянам десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи Сил оборони.

За її координатами армія РФ завдавала повітряних ударів, зокрема і дронами-камікадзе типу "шахед".

На фюзеляжах БпЛА росіяни робили надписи від імені проросійського телеграм-каналу, який воєнна розвідка РФ використовує для вербування.

Жінка через анонімний чат спілкувалась зі співробітником розвідцентру російського ГРУ Григорієм Івановим. Після атак по Одесі вона звітувала йому про наслідки. Крім того, жінка проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів Одеси, які цікавили воєнну розвідку РФ.

Яке покарання очікує зрадницю

Співробітники СБУ викрили розвідувально-підривну діяльність фігурантки й затримали її у власному помешканні.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева підприємиця, яку російське ГРУ дистанційно завербувало у червні цього року.

У поле зору окупантів жінка потрапила через активність в їхньому Телеграм-каналі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.