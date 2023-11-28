Корректировала удары десятка "шахедов". СБУ задержала агента РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировала удары десятка "шахедов". СБУ задержала агента РФ

СБУ
СБУ
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В Одессе задержана женщина, подозреваемая в сотрудничестве с РФ и передаче информации о базировании Сил обороны.

СБУ задержала женщину-агента российского ГРУ

Как утверждают в СБУ, женщина передала россиянам десятки геолокаций, где, по ее мнению, якобы базировались подразделения Сил обороны.

По ее координатам армия РФ наносила воздушные удары, в том числе и дронами-камикадзе типа "шахед".

На фюзеляжах БпЛА россияне делали надписи от имени пророссийского телеграмм-канала, используемого военной разведкой РФ для вербовки.

Женщина через анонимный чат общалась с сотрудником разведцентра российского ГРУ Григорием Ивановым. После атак по Одессе она отчитывалась ему о последствиях. Кроме того, женщина проводила доразведку вблизи инфраструктурных объектов Одессы, интересовавших военную разведку РФ.

Какое наказание ожидает предательница

Сотрудники СБУ разоблачили разведывательно-подрывную деятельность фигурантки и задержали ее в собственном доме.

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась местная предпринимательница, которую российское ГРУ дистанционно завербовало в июне этого года.

В поле зрения окупантов женщина попала из-за активности в их Телеграмм-канале.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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