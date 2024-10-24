Работали на Россию. СБУ задержала в Харьковской области еще двух корректировщиков
Категория
Украина
Дата публикации

Работали на Россию. СБУ задержала в Харьковской области еще двух корректировщиков

СБУ
СБУ
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СБУ разоблачила еще двух корректировщиков в Харьковской области: одну из них ФСБ завербовала из-за предложения «близких отношений».

Главные тезисы

  • СБУ разоблачила корректировщиков в Харьковской области, собиравших информацию о военных объектах для ФСБ.
  • Одна из задержанных корректировщиц была завербована через предложение «близких отношений».
  • Прокремлевский блоггер оказался фигурантом, передававшим геолокации украинских войск вражеским каналам связи.
  • Задержанные корректировщики находятся под стражей без права залога, им грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

На Харьковщине задержаны два корректировщика ФСБ

Они собирали координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов.

Одной из информаторок была 35-летняя контрактница воинской части, которая дислоцируется в Харьковской области.

Женщину завербовали через Телеграмм-каналы, где на нее вышел представитель ФСБ, который выдавал себя за «рядового» гражданина и предложил близкие отношения.

В качестве радиотелеграфистки она использовала свое служебное положение, чтобы собирать локации Сил обороны в Харькове и прилегающих территориях.

Также она самостоятельно обходила город, где скрыто фиксировала расположение украинских защитников.

Задержание корректировщика огня

Еще одним фигурантом оказался прокремлевский блогер из Купянского района, администрировавший Телеграм-канал ФСБ.

На враждебном интернет-ресурсе злоумышленник преподавал геолокации украинских войск вблизи прифронтового райцентра. Кроме того, блоггер призвал своих подписчиков приобщаться к распространению информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении.

Во время обысков у обоих задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным в пользу РФ.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

СБУ разоблачила корректировщика ракетно-дроновых ударов по защитникам Харькова

Для наведения российских ракет в обход ПВО агент пытался обнаружить и передать оккупантам локации зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ. Чтобы установить координаты военных объектов, предатель обходил местность, где скрыто фиксировал расположение потенциальных целей.

Полученные сведения он мессенджером передавал своему российскому куратору в виде фото- и видеофайлов с подробным описанием.

Дополнительно злоумышленник отслеживал последствия воздушных атак России в Харькове. Для этого он получал от ФСБ координаты возможных прилетов, а затем проводил там доразведку.

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